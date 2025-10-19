Advertisement
176.5 Kmph... शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा! स्टार्क ने हिटमैन को फेंकी इतिहास की सबसे तेज गेंद?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले वनडे मैच में मिचेल स्टार्क ने रोहित शर्मा को एक गेंद फेंकी, जिसकी रफ्तार स्पीड-गन ग्राफिक ने 176.5 किलोमीटर प्रति घंटा (109 मील प्रति घंटा) दिखाई. इसे लेकर तुरंत ही सोशल मीडिया पर खलबली मच गई कि स्टार्क ने शोएब अख्तर का सबसे तेज गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन क्या यह वाकई इंटरनेशनल क्रिकेट में फेंकी गई सबसे तेज गेंद थी?

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 19, 2025, 09:22 PM IST
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज और रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से मशहूर हुए शोएब अख्तर के नाम है. 2003 वर्ल्ड कप में अख्तर ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में रॉकेट की स्पीड से गेंद फेंकी, जिसकी रफ्तार 161.3 kmph (100.23 mph) थी. उनका यह रिकॉर्ड अब तक कोई तोड़ नहीं सका है. हालांकि, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में हुए पहले वनडे मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिसका सोशल मीडिया पर हल्ला मच गया कि अख्तर का सबसे तेज गेंद का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था.

स्टार्क ने फेंकी सबसे तेज गेंद?

दरअसल, इस मैच की पहली गेंद मिचेल स्टार्क ने रोहित शर्मा को फेंकी. इस गेंद की रफ्तार स्पीड गन ग्राफिक ने 176.5 किलोमीटर प्रति घंटा (109 मील प्रति घंटा) दिखाई. इसे लेकर तुरंत ही सोशल मीडिया पर खलबली मच गई कि स्टार्क ने शोएब अख्तर का सबसे तेज गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन क्या यह वाकई इंटरनेशनल क्रिकेट में फेंकी गई सबसे तेज गेंद थी?

टूट गया अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड?

दरअसल, स्पीड गन ग्राफिक में दिखाई गई 176.5 किमी/घंटा या 109 मील प्रति घंटा की चौंका देने वाली रफ्तार साफतौर पर एक गलती थी. इसे क्लियर करने के लिए अन्य ब्रॉडकास्टर्स के ग्राफिक्स ने कन्फर्म किया कि इस गेंद की वास्तव में रफ्तार 140.8 किमी/घंटा या 87 मील/घंटा के आसपास थी. इस रफ्तार से स्टार्क आमतौर पर गेंदें फेंकते नजर आते हैं. ऐसे में अभी भी सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड अख्तर के ही नाम है. स्टार्क की गेंद की दिखाई गई रफ्तार सिर्फ स्पीड गन ग्राफिक की एक गलती थी.

स्टार्क की फेंकी गई सबसे तेज गेंद

बता दें कि स्टार्क को शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का दावेदार माना जाता है. बाएं हाथ के इस खतरनाक तेज गेंदबाज ने 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 160.4 किमी/घंटा की रफ्तार से एक गेंद फेंकी थी, जिसे इतिहास की 5वीं सबसे तेज गेंद के रूप में दर्ज किया गया. वह अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गए थे. 

इंटरनेशनल क्रिकेट में फेंकी गई 5 सबसे तेज गेंदें

शोएब अख्तर - 161.3 किमी/घंटा (100.23 मील प्रति घंटा)
शॉन टैट - 161.1 किमी/घंटा (100.14 मील प्रति घंटा)
ब्रेट ली - 161.1 किमी/घंटा (100.14 मील प्रति घंटा)
जेफ थॉमसन - 160.6 किमी/घंटा (99.66 मील प्रति घंटा)
मिशेल स्टार्क - 160.4 किमी/घंटा (99.57 मील प्रति घंटा)

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

