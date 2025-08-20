 157 Kmph.. लौट रहा शोएब अख्तर का 'टक्करी', पलक झपकते उड़ाता है गिल्लियां, चोटों से हुआ गुमनाम
Advertisement
trendingNow12889886
Hindi Newsक्रिकेट

157 Kmph.. लौट रहा शोएब अख्तर का 'टक्करी', पलक झपकते उड़ाता है गिल्लियां, चोटों से हुआ गुमनाम

भारतीय क्रिकेट में बल्लेबाजों की होड़ मची हुई है. लेकिन सेलेक्टर्स को ऐसे गेंदबाज की तलाश रहती है जो बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार से मात दे. सटीक लाइन, लेंथ और 150 से ज्यादा की रफ्तार के सामने अच्छे-अच्छें धुरंधर बल्लेबाजों का माथा चकरा जाता है. अब भारतीय क्रिकेट में ऐसा ही एक गेंदबाज वापसी करने जा रहा है जो 2 साल से गुमनाम है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shoaib Akhtar
Shoaib Akhtar

भारतीय क्रिकेट में बल्लेबाजों की होड़ मची हुई है. लेकिन सेलेक्टर्स को ऐसे गेंदबाज की तलाश रहती है जो बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार से मात दे. सटीक लाइन, लेंथ और 150 से ज्यादा की रफ्तार के सामने अच्छे-अच्छें धुरंधर बल्लेबाजों का माथा चकरा जाता है. अब भारतीय क्रिकेट में ऐसा ही एक गेंदबाज वापसी करने जा रहा है जो 2 साल से गुमनाम है. कभी आईपीएल में ये गेंदबाज करोड़ों में खेलता था, लेकिन आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में लाखों में ही भाव मिला. लेकिन अब इस गेंदबाज ने हुंकार भर दी है.

IPL 2022 में रफ्तार से मचाया तूफान 

वह साल 2022 था जब आईपीएल में इस गेंदबाज ने अपनी रफ्तार से गर्दा उड़ा दिया. इस घातक गेंदबाज के सामने बल्लेबाजों के होश उड़ गए. टीम इंडिया में एंट्री के भी चर्चे चरम पर दिखे. इस गेंदबाज ने उस आईपीएल सीजन हैदराबाद की तरफ से 14 मैचों में लगातार 156.9 किमी/घंटा की गति से गेंद फेंकी. इन मुकाबलों में 22 विकेट लेकर तहलका मचा दिया. कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि भारत का ये गेंदबाज सबसे तेज गेंद फेंकने वाले शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को तोड़ देगा.

2 साल से गुमनाम

ये गेंदबाज 2 साल से गुमनाम हो चुका है. टीम इंडिया में मौका मिला लेकिन जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे नामों से पीछे रह गया. चोटों के जंजाल में ये गेंदबाज ऐसा फंसा कि टीम इंडिया में वापसी करना एक चुनौती बन चुकी है. लेकिन अब फिट होने के बाद इस गेंदबाज के पास एक गोल्डन चांस है. खूंखार गेंदबाज ने ईएसपीएन क्रिकइंफो पर बात करते हुए हुंकार भर दी है. उन्हें एक समय भारत का डेल स्टेन भी बताया जा रहा था.

ये भी पढे़ं.. असंभव, अविश्वसनीय, नामुमकिन... 24 गेंद में 7 विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड, कांप उठा बल्लेबाजों का कलेजा

कौन है ये गेंदबाज?

ये गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि उमरान मलिक हैं जो बूची बाबू टूर्नामेंट में उतरने को तैयार हैं. उन्होंने ईएसपीएन क्रिकइंफो पर बात करते हुए कहा, 'मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं. मैंने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला है. मैं सात-आठ महीनों तक चोटिल रहा हूं. यह दौर मुश्किल रहा है. वापसी करके वाकई अच्छा लग रहा है. मैंने कश्मीर में कई रेड बॉल और टी20 मैच खेले हैं. यह हमारा रजिस्ट्रेशन कैंप था. हम बुची बाबू [टूर्नामेंट] के लिए चेन्नई आए हैं. जितना हो सके उतने मैच खेलना अच्छा है. यह मेरे शरीर के वर्कलोड के लिए भी अच्छा रहेगा. मैंने वापसी कर ली है और इस सीजन में अच्छा खेलूंगा, यही टारगेट है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Umran Malik

Trending news

'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
bangladesh
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
Khelo India Water Sports Festival 2025
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
Maharashtra news
देखते ही देखते पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन! नाले में समाया शख्स, वीडियो हुआ वायरल
इमरजेंसी के दौरान हुई अंधाधुंध नसबंदी; सरकार ने दिखाए आंकड़े, टारगेट से 60% ज्यादा
Emergency
इमरजेंसी के दौरान हुई अंधाधुंध नसबंदी; सरकार ने दिखाए आंकड़े, टारगेट से 60% ज्यादा
5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
Agni5
5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, आसमान में बन गया 'सांप'
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
rahul gandhi news
राजा की मर्जी ही चलानी है तो... ब्लैक टीशर्ट में 'मैसेज' देकर राहुल गांधी का तंज
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
rekha gupta
दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
India Russia Relation
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
;