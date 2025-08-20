157 Kmph.. लौट रहा शोएब अख्तर का 'टक्करी', पलक झपकते उड़ाता है गिल्लियां, चोटों से हुआ गुमनाम

भारतीय क्रिकेट में बल्लेबाजों की होड़ मची हुई है. लेकिन सेलेक्टर्स को ऐसे गेंदबाज की तलाश रहती है जो बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार से मात दे. सटीक लाइन, लेंथ और 150 से ज्यादा की रफ्तार के सामने अच्छे-अच्छें धुरंधर बल्लेबाजों का माथा चकरा जाता है. अब भारतीय क्रिकेट में ऐसा ही एक गेंदबाज वापसी करने जा रहा है जो 2 साल से गुमनाम है. कभी आईपीएल में ये गेंदबाज करोड़ों में खेलता था, लेकिन आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में लाखों में ही भाव मिला. लेकिन अब इस गेंदबाज ने हुंकार भर दी है.

IPL 2022 में रफ्तार से मचाया तूफान

वह साल 2022 था जब आईपीएल में इस गेंदबाज ने अपनी रफ्तार से गर्दा उड़ा दिया. इस घातक गेंदबाज के सामने बल्लेबाजों के होश उड़ गए. टीम इंडिया में एंट्री के भी चर्चे चरम पर दिखे. इस गेंदबाज ने उस आईपीएल सीजन हैदराबाद की तरफ से 14 मैचों में लगातार 156.9 किमी/घंटा की गति से गेंद फेंकी. इन मुकाबलों में 22 विकेट लेकर तहलका मचा दिया. कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि भारत का ये गेंदबाज सबसे तेज गेंद फेंकने वाले शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को तोड़ देगा.

2 साल से गुमनाम

ये गेंदबाज 2 साल से गुमनाम हो चुका है. टीम इंडिया में मौका मिला लेकिन जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे नामों से पीछे रह गया. चोटों के जंजाल में ये गेंदबाज ऐसा फंसा कि टीम इंडिया में वापसी करना एक चुनौती बन चुकी है. लेकिन अब फिट होने के बाद इस गेंदबाज के पास एक गोल्डन चांस है. खूंखार गेंदबाज ने ईएसपीएन क्रिकइंफो पर बात करते हुए हुंकार भर दी है. उन्हें एक समय भारत का डेल स्टेन भी बताया जा रहा था.

कौन है ये गेंदबाज?

ये गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि उमरान मलिक हैं जो बूची बाबू टूर्नामेंट में उतरने को तैयार हैं. उन्होंने ईएसपीएन क्रिकइंफो पर बात करते हुए कहा, 'मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं. मैंने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला है. मैं सात-आठ महीनों तक चोटिल रहा हूं. यह दौर मुश्किल रहा है. वापसी करके वाकई अच्छा लग रहा है. मैंने कश्मीर में कई रेड बॉल और टी20 मैच खेले हैं. यह हमारा रजिस्ट्रेशन कैंप था. हम बुची बाबू [टूर्नामेंट] के लिए चेन्नई आए हैं. जितना हो सके उतने मैच खेलना अच्छा है. यह मेरे शरीर के वर्कलोड के लिए भी अच्छा रहेगा. मैंने वापसी कर ली है और इस सीजन में अच्छा खेलूंगा, यही टारगेट है.'