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'अगर इमरान खान की कप्तानी में खेलता तो...', शोएब अख्तर को किस बात का मलाल? वसीम अकरम पर किया बड़ा खुलासा

Shoaib Akhtar Imran Khan: पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपने करियर का सबसे बड़ा पछतावा साझा किया है. उन्होंने बताया कि कैसे इमरान खान की कप्तानी में वह 400 टेस्ट विकेट ले सकते थे और अपनी रफ्तार के लिए उन्हें कितनी शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 14, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:22 PM IST
'अगर इमरान खान की कप्तानी में खेलता तो...', शोएब अख्तर को किस बात का मलाल? वसीम अकरम पर किया बड़ा खुलासा
Image Credit: शोएब अख्तर, इमरान खान और वसीम अकरम.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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