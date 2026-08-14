'अगर इमरान खान की कप्तानी में खेलता तो...', शोएब अख्तर को किस बात का मलाल? वसीम अकरम पर किया बड़ा खुलासा

Shoaib Akhtar Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के एक बड़े अफसोस का खुलासा किया है. उन्होंने पूर्व कप्तान इमरान खान और वसीम अकरम को लेकर बड़ी बात कही है. अख्तर का कहना है कि इमरान की कप्तान में उन्हें नहीं खेलने का मलाल हमेशा रहेगा. वहीं, अकरम के साथ शुरुआती दिनों में संबंध काफी जटिल थे.
अख्तर ने कहा कि अगर उन्हें इमरान खान के नेतृत्व में खेलने का मौका मिला होता, तो वह टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेटों का आंकड़ा छू सकते थे. अख्तर ने अपने टेस्ट करियर का अंत 46 मैचों में 178 विकेटों के साथ किया, लेकिन उनका मानना है कि अगर उन्हें अपने 'ड्रीम कैप्टन' इमरान खान के साथ काम करने का अवसर मिलता, तो उनके आंकड़े कहीं बेहतर होते.
पाकिस्तान के जियो टीवी पर एक शो के दौरान अख्तर ने बताया कि उनके फर्स्ट-क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड 400 से अधिक विकेटों का रहा है. 51 वर्षीय अख्तर ने कहा, "यदि मैं इमरान खान के आक्रामक नेतृत्व में पहले खेला होता, तो मैंने बहुत कुछ सीखा होता और टेस्ट में 400 विकेट लिए होते. '' अख्तर ने अपने घरेलू मैदान रावलपिंडी में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था, लेकिन तब तक इमरान खान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे.
शोएब अख्तर का करियर कई अलग-अलग कप्तानों के तहत गुजरा, जिनसे उनके संबंध काफी जटिल रहे. उन्होंने 2011 विश्व कप के दौरान कप्तान शाहिद अफरीदी के साथ मतभेदों के बीच संन्यास की घोषणा की थी. वसीम अकरम के साथ भी उनके रिश्तों में प्रशंसा और खींचतान दोनों रही है. अकरम ने शुरुआत में अख्तर को टीम में शामिल करने पर संदेह जताया था. इसके बावजूद इन दोनों ने 1999 के भारत दौरे और 1999 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए कई यादगार प्रदर्शन किए.
अपनी बेमिसाल रफ्तार के लिए मशहूर अख्तर को इसके लिए भारी शारीरिक दर्द सहना पड़ा. उन्होंने साझा किया कि वह हर किसी से तीन घंटे पहले जागते थे, साइकिल चलाते थे और जिम जाते थे क्योंकि उनके घुटने जाम हो जाते थे. वह घुटनों से फ्लूइड (पानी) निकलवाते थे, दवाइयां लेते थे और बर्फ से सिकाई करते थे. मैच के बाद उन्हें रिकवर होने में करीब 5 घंटे लगते थे. अख्तर ने वनडे में 247 और टी20 में 21 विकेट लिए, लेकिन वह हमेशा आधे फिट रहकर ही देश के लिए खेले.