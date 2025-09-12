18 साल छोटी लड़की से हुआ इश्क, दोस्त की बेटी को बनाया अपनी बेगम, उम्र के फासले पर मचा हंगामा
18 साल छोटी लड़की से हुआ इश्क, दोस्त की बेटी को बनाया अपनी बेगम, उम्र के फासले पर मचा हंगामा

Shoaib Akhtar: रुबाब खान से शोएब अख्तर 18 साल बड़े हैं. दोनों के दो बेटे और एक बेटी है. रुबाब खान खैबर पख्तूनखवा प्रांत के हरिपुर की रहने वाली हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार शोएब अख्तर और रुबाब खान के निकाह के समय हक मेहर की रकम पांच लाख रुपये अदा की गई थी. इस निकाह समारोह में शोएब अख्तर के माता-पिता भी उपस्थित थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 12, 2025, 11:05 AM IST
18 साल छोटी लड़की से हुआ इश्क, दोस्त की बेटी को बनाया अपनी बेगम, उम्र के फासले पर मचा हंगामा

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला रविवार 14 सितंबर को रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान में कई ऐसे दिग्गज क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने प्यार में पड़कर शादी रचाई है. इन क्रिकेटर्स ने समाज की परवाह नहीं करते हुए उम्र की बेड़ियां तोड़कर शादी की है. इस यूनिक लिस्ट में रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का नाम भी शामिल है.

18 साल छोटी लड़की से हुआ इश्क

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने साल 2014 में खुद से 18 साल छोटी लड़की रुबाब खान से शादी की थी. शोएब अख्तर ने 23 जून 2014 को रुबाब खान के साथ पाकिस्तान के मोहल्ला रमजानी में आयोजित एक सादे समारोह में शादी कर ली थी. रुबाब खान से शोएब अख्तर 18 साल बड़े हैं. दोनों के दो बेटे और एक बेटी है. रुबाब खान खैबर पख्तूनखवा प्रांत के हरिपुर की रहने वाली हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार शोएब अख्तर और रुबाब खान के निकाह के समय हक मेहर की रकम पांच लाख रुपये अदा की गई थी. इस निकाह समारोह में शोएब अख्तर के माता-पिता भी उपस्थित थे. जब इस कपल की शादी हुई तो शोएब अख्तर की उम्र 38 साल और रुबाब खान की उम्र 20 साल थी.

उम्र के फासले पर मचा था हंगामा

शोएब अख्तर की शादी से पहले इस तरह की खबरें आईं थी कि वह एक 17 साल की लड़की से शादी कर रहे हैं. हालांकि तब शोएब अख्तर ने इस खबर को अफवाह बताया था. तमाम विवादों के बीच इस जोड़े ने उम्र की बेड़ियां तोड़कर आखिरकार साल 2014 में निकाह कर लिया. शोएब अख्तर और रुबाब खान के दो बेटे मिकाइल और मुजद्दिद व एक बेटी नूरेह है. शोएब अख्तर की वाइफ रुबाब खान लाइमलाइट से दूर रहती हैं. रुबाब खान का जन्म 23 जून 1994 को पाकिस्तान के हरिपुर ज़िले में हुआ था. वह मुश्ताक खान नामक एक प्रसिद्ध बिजनेस की बेटी हैं. मुश्ताक खान शोएब अख्तर के दोस्त हैं. बता दें कि शोएब अख्तर ने अपने दोस्त की ही बेटी से शादी कर ली थी. शोएब अख्तर की मुलाकात साल 2013 में हज यात्रा के दौरान रुबाब खान के पिता मुश्ताक खान से हुई थी.

शोएब अख्तर के रिकॉर्ड्स

शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट मैच में 25.7 के औसत से 178 विकेट अपने नाम किया था. जबकि 163 वनडे मैचों में उन्होंने 24.98 के औसत से 247 विकेट अपने नाम किये था. 15 टी20 मैच में शोएब अख्तर ने 22.74 के औसत से 19 विकेट हासिल किए थे. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पहचान बनाने वाले शोएब अख्तर ने क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकी है. शोएब अख्तर ने क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ फेंकी थी, जो 161.3 KMPH की गति की थी. शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक दुनिया का कोई भी गेंदबाज तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है. शोएब अख्तर ने अपने करियर के दौरान कई बार 150 KMPH का आंकड़ा पार किया है, जोकि बहुत मुश्किल काम है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Shoaib Akhtar

