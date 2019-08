शोएब ने मढ़ा आरोप, वर्ल्ड कप-2003 मैच वकार यूनुस की खराब कप्तानी के कारण हारे

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने 2003 विश्व कप में भारत के खिलाफ मिली हार को अपने करियर का सबसे खराब मैच बताया है. भारत ने एक मार्च 2003 को दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन में खेले गए विश्व कप के ग्रुप स्तर मैच में पाकिस्तान को छह विकेट से मात दी थी. पाकिस्तान ने उस मैच में 274 रन का स्कोर बनाया था, जिसे भारत ने चार विकेट खोकर हासिल कर लिया था.

अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि उनकी फिटनेस और वकार यूनुस की खराब कप्तानी के कारण पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा.

It is important that we reflect on the past sometimes. Not a lot of people know about my sad secret about the ICC World Cup 2003 match between Pakistan and India. Watch my latest video on YouTube to find out the whole story:https://t.co/lOxx10Pxcs#shoaibakhtar #worldcup #indvpak

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) August 5, 2019