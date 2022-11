WATCH: हिंदुस्तान, इंग्लैंड को फैंटा लगाकर... शोएब अख्तर ने इस अंदाज में टीम इंडिया को मेलबर्न आने का दिया 'न्योता'

Shoaib Akhtar on IND vs PAK Final: भारत और पाकिस्तान, किसी भी मैदान और किसी भी खेल में आमने-सामने होते हैं तो दोनों देशों के लोगों का रोमांच चरम पर होता है. फिर क्रिकेट के मैदान पर अगर दोनों की भिड़ंत हो तो फैंस के अलावा खिलाड़ी भी एक-दूसरे की टीमों को सपोर्ट करते हैं. पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज पेसर शोएब अख्तर भी ऐसे ही खिलाड़ियों में शामिल हैं जो फैंस के साथ-साथ टी20 वर्ल्ड कप-2022 में इन दोनों के बीच मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं. अख्तर ने अपने एक वीडियो में इस बात को जाहिर भी किया है.

पाकिस्तान ने फाइनल में बनाई जगह

बाबर आजम की कप्तानी में खेल रही टीम पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है. उसने सिडनी में खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया. एक वक्त पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर लग रही थी और तब कई दिग्गजों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए थे. इसमें अख्तर भी शामिल थे लेकिन अब वह भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच को देखने के लिए बेताब हैं. भारत के सामने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड की कड़ी चुनौती होगी.

अख्तर ने शेयर किया Video

पाकिस्तान की सेमीफाइनल मैच में जीत के बाद शोएब अख्तर ने एक वीडियो पोस्ट किया है. उन्होंने अपनी टीम को बधाई दी और साथ ही कहा कि टीम इंडिया अब फाइनल में पहुंच जाए. अख्तर ने कहा, 'हिंदुस्तान, हम मेलबर्न पहुंच चुके हैं. हम आपका इंतजार कर रहे हैं. आप आ जाएं और हमसे फाइनल खेलें. मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं. मेलबर्न में ही हमने इंग्लैंड को मारा था, बस वो 1992 था और अब 2022 है. आप पहुंच जाएं, मैं ये चाहता हूं कि आप मेलबर्न आ जाएं.'

Dear India, good luck for tomorrow. We'll be waiting for you in Melbourne for a great game of cricket. pic.twitter.com/SdBLVYD6vm

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 9, 2022