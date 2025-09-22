LIVE TV पर सरेआम शोएब अख्तर ने पाकिस्तान को किया बेइज्जत, कहा- '200 भी नहीं बचा पाते'
LIVE TV पर सरेआम शोएब अख्तर ने पाकिस्तान को किया बेइज्जत, कहा- '200 भी नहीं बचा पाते'

एशिया कप के सुपर4 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने विरोधी टीम का पूरी तरह से सफाया कर दिया. पाकिस्तान के गेंदबाजों की भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर पिटाई की.अभिषेक और गिल मानों पाकिस्तानी गेंदबाजों को गली क्रिकेट का बॉलर समझ लिया था. इस पूरे मामले पर अख्तर ने पाकिस्तानी बॉलर्स को लाइव टीवी पर जमकर फटकारा है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 22, 2025, 11:29 AM IST
खराब रणनिती
अख्तर ने टीवी शो पर कहा, " अगर पाकिस्तान 200 रन भी बना लेती फिर भी लक्ष्य को बचा नहीं पाती.  यह बॉलिंग लाइनअप उसे बिल्कुल डिफेंड नहीं कर पाता. आप अबरार अहमद जैसे मुख्य गेंदबाज से बॉलिंग ना कराकर सैम अयूब को गेंदबाजी थमा दे रहे हैं. अगर फहीम अशरफ को गेंदबाजी करानी थी तो नई गेंद से कराते. इनकी रणनीती ही पूरी तरह से खराब थी."

शाहीन और राउफ फेल
उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान के एंड से लगातार ढीली गेंदबाजी हुई और उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों पर बिल्कुल भी दबाव नहीं बनाया. खासकर हारिस रउफ और शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ खास नहीं किया. खासकर हारिस रउफ तो विकेट नहीं ले सके. जो भी विकेट आए हैं वो भारतीय बल्लेबाजों के गलती से आए. गेंदबाजों ने तो कुछ खास किया ही नहीं."

हालात मुश्किल
ये दूसरा मौका था जब पाकिस्तान भारत से हारी है. इस हार से मैनेजमेंट पर दवाब बढ़ता जा रहा है. गेंदबाजों की प्लानिंग और विफलता पर सवाल उठने लग गए हैं. शोएब अख्तर का विरोध ये साफ जाहिर करता है पाकिस्तान मुश्किल हालात में हैं. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

;