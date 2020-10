BoycottFrenchProducts अभियान में कूदे शोएब अख्तर, इमैनुएल मैक्रों को सुनाई खरी खरी

नई दिल्ली: फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून का मामला अब और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है. दुनियाभर के मुस्लिम देश और इस मजहब से जुड़े लोगों ने इसको लेकर फ्रांस का विरोध करना शुरू कर दिया है. अब पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अखतर (Shoaib Akhtar) भी ने भी इस यूरोपीय मुल्क का विरोध करना शुरू कर दिया है. इस पूर्व क्रिकेटर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) पर निशाना साधा है, और फ्रांस के सामानों के बहिष्कार की अपील की है.

शोएब ने अपने ट्वीट में लिखा है कि, मैक्रों का कहना है कि फ्रांस इन कार्टून्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. मैक्रों ने ये भी कहा है कि मुस्लिम मुल्क फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बहिष्कार वापस ले. अगर आपके पास नफरत करने की आजादी है, तो हमारे पास आपकी नफरत को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता है. फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार करें.

Macron: France will not give up our cartoons.

Also Macron: Muslim nations please give up your call to boycott French goods.

If you have the freedom to hate, we have the freedom to reject your hate.#boycottfrenchproducts

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) October 26, 2020