Advertisement
trendingNow13134891
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप: भारत की जीत से शोएब अख्तर के सीने पर लोट गया सांप, कर दिया तीर की तरह चुभने वाला ये कमेंट

टी20 वर्ल्ड कप: भारत की जीत से शोएब अख्तर के 'सीने पर लोट गया सांप', कर दिया तीर की तरह चुभने वाला ये कमेंट

टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के सीने पर मानों 'सांप लोट गया' हो. शोएब अख्तर ने भारतीय टीम पर एक तीर की तरह चुभने वाला कमेंट कर दिया है. शोएब अख्तर ने भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद कहा कि इस टीम ने 'क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है.' शोएब अख्तर ने भारत की तुलना एक अमीर बच्चे से की जो आस-पड़ोस के खेलों पर हावी रहता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 09, 2026, 04:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के सीने पर मानों 'सांप लोट गया' हो. शोएब अख्तर ने भारतीय टीम पर एक तीर की तरह चुभने वाला कमेंट कर दिया है. शोएब अख्तर ने भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद कहा कि इस टीम ने 'क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है.' शोएब अख्तर ने भारत की तुलना एक अमीर बच्चे से की जो आस-पड़ोस के खेलों पर हावी रहता है.

भारत की जीत से शोएब अख्तर के 'सीने पर लोट गया सांप'

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने विवादित बयान देते हुए कहा कि भारत के आगे बढ़ने से 'क्रिकेट बर्बाद हो गया है.' बता दें कि भारत ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर बड़ी जीत हासिल की और अपना तीसरा टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने टीम इंडिया के जबरदस्त प्रदर्शन की तारीफ की, लेकिन शोएब अख्तर ने 'टैपमैड शो' के दौरान तीखा हमला किया और भारत की तुलना एक 'अमीर बच्चे' से की जो पड़ोस के खेल पर हावी रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शोएब अख्तर ने कर दिया तीर की तरह चुभने वाला ये कमेंट

शोएब अख्तर ने कहा, 'यह ऐसा है जैसे पड़ोस में एक अमीर बच्चा हो जो सभी गरीब बच्चों को बुलाकर कहे, 'आओ, क्रिकेट खेलते हैं.' इंडिया हमारे साथ ठीक यही कर रहा है. आठ टीमों में से वे चार को रखते हैं, और उन चार में से तीन को फिर से बुलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और फिर वे कहते हैं, 'देखो, मैं जीत गया.' उन्होंने क्रिकेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है.'

शोएब अख्तर का बयान बेहद कड़वा

शोएब अख्तर के इस कमेंट ने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच तुरंत बहस छेड़ दी, जिसमें कई लोगों ने भारत की जबरदस्त जीत के बाद उनकी बातों को कड़वा बताया. दिलचस्प बात यह है कि फाइनल से पहले शोएब अख्तर ने थोड़ा अलग अंदाज अपनाया था. भारत को फेवरेट मानते हुए, उन्होंने कहा था कि वह चाहते हैं कि न्यूजीलैंड 'क्रिकेट के लिए' टाइटल जीते.

पहले भारत को बताया था फेवरेट

शोएब अख्तर ने पहले कहा था, 'मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड शायद भारत के सामने थोड़ा दब जाए, लेकिन भारत पर 1.5 अरब लोगों का प्रेशर भी है. वे अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फाइनल में पहले ही एक मैच हार चुके हैं. मुझे लगता है कि इंडिया इन सब में विनर है, लेकिन क्रिकेट के लिए, अब न्यूजीलैंड के लिए यह टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सही समय है.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
israel iran war
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
Indigo flight
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
jammu kashmir news
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
Droupadi Murmu
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
Lok Sabha
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live:'पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा से क्या दिक्कत?', केंद्र पर राहुल गांधी ने साधा निशाना
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live:'पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा से क्या दिक्कत?', केंद्र पर राहुल गांधी ने साधा निशाना
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?