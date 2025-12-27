वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार का सदमा... भारत ने दिया ऐसा 'जख्म', अब तक परेशान ये ऑस्ट्रेलिया बॉलर

ICC Womens World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए यह साल शानदार रहा है. उसने साउथ अफ्रीका को हराकर महिला वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था. टीम इंडिया पहली बार इस टूर्नामेंट को जीतने में सफल हुई थी. इससे पहले भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था. जेमिमा रोड्रिग्ज की शानदार शतक के बदौलत भारत को जीत मिली थी. उस मैच में मिली हार के सदमे में आज तक कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं.

सेमीफाइनल में हार का दुख

ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर किम गार्थ ने कहा कि वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत से मिली हार का दर्द अब भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के दिल में ताजा है. भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए 338 रन के जवाब में 5 विकेट पर 341 रन बनाकर रिकॉर्ड जीत हासिल की थी. एबीसी स्पोर्ट्स से बात करते हुए किम गार्थ ने कहा, ''सेमीफाइनल की हार बहुत दुख देती है. भारत बहुत अच्छी टीम है. मुझे लगता है कि जब भी हम इंडिया से खेलते हैं, तो एक अच्छा मैच होता है.''

मजबूत हो रही हैं सभी टीमें

गार्थ ने कहा, ''ऑस्ट्रेलिया इतने लंबे समय से एक बहुत ही दबदबे वाली टीम रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी टीमें बेहतर हो रही हैं और हम बहुत ज्यादा मुकाबले वाले मैच देख रहे हैं. यह वाकई रोमांचक है. ऑस्ट्रेलिया कुछ समय के लिए ऐसे दौर से गुजरा जहां उन्होंने लगभग सब कुछ जीत लिया था और अब उनके आस-पास कोई भी नहीं है, लेकिन लंबे समय में पहली बार ऐसा हुआ है. मुझे लगता है कि यह महिला क्रिकेट के लिए वाकई रोमांचक है.''

भारत के खिलाफ सीरीज का इंतजार

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने टीम में शामिल फोएबे लिचफील्ड और एनाबेल सदरलैंड जैसे खिलाड़ियों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह अगले बैच के आने के बारे में भी है. यह देखना बहुत रोमांचक होने वाला है कि यह कैसे होता है. भारत के खिलाफ सीरीज का इंतजार रहेगा और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए सच में एक अच्छा टेस्ट होगा.'' भारतीय टीम फरवरी-मार्च में 3 टी20, 3 वनडे और 1 टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी.