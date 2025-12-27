Advertisement
trendingNow13055587
Hindi Newsक्रिकेटवर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार का सदमा... भारत ने दिया ऐसा जख्म, अब तक परेशान ये ऑस्ट्रेलिया बॉलर

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार का सदमा... भारत ने दिया ऐसा 'जख्म', अब तक परेशान ये ऑस्ट्रेलिया बॉलर

ICC Womens World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए यह साल शानदार रहा है. उसने साउथ अफ्रीका को हराकर महिला वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था. टीम इंडिया पहली बार इस टूर्नामेंट को जीतने में सफल हुई थी. इससे पहले भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार का सदमा... भारत ने दिया ऐसा 'जख्म', अब तक परेशान ये ऑस्ट्रेलिया बॉलर

ICC Womens World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए यह साल शानदार रहा है. उसने साउथ अफ्रीका को हराकर महिला वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था. टीम इंडिया पहली बार इस टूर्नामेंट को जीतने में सफल हुई थी. इससे पहले भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था. जेमिमा रोड्रिग्ज की शानदार शतक के बदौलत भारत को जीत मिली थी. उस मैच में मिली हार के सदमे में आज तक कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं.

सेमीफाइनल में हार का दुख

ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर किम गार्थ ने कहा कि वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत से मिली हार का दर्द अब भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के दिल में ताजा है. भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए 338 रन के जवाब में 5 विकेट पर 341 रन बनाकर रिकॉर्ड जीत हासिल की थी. एबीसी स्पोर्ट्स से बात करते हुए किम गार्थ ने कहा, ''सेमीफाइनल की हार बहुत दुख देती है. भारत बहुत अच्छी टीम है. मुझे लगता है कि जब भी हम इंडिया से खेलते हैं, तो एक अच्छा मैच होता है.''

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट, सीनियर टीम के लिए नहीं खेल पाए ये 2 कैप्टन

मजबूत हो रही हैं सभी टीमें

गार्थ ने कहा, ''ऑस्ट्रेलिया इतने लंबे समय से एक बहुत ही दबदबे वाली टीम रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी टीमें बेहतर हो रही हैं और हम बहुत ज्यादा मुकाबले वाले मैच देख रहे हैं. यह वाकई रोमांचक है. ऑस्ट्रेलिया कुछ समय के लिए ऐसे दौर से गुजरा जहां उन्होंने लगभग सब कुछ जीत लिया था और अब उनके आस-पास कोई भी नहीं है, लेकिन लंबे समय में पहली बार ऐसा हुआ है. मुझे लगता है कि यह महिला क्रिकेट के लिए वाकई रोमांचक है.''

ये भी पढ़ें: ​WPL की टॉप-5 सिक्सर क्वीन... 50 छक्के के करीब ये विस्फोटक बल्लेबाज, लिस्ट से हरमनप्रीत कौर-स्मृति मंधाना गायब

भारत के खिलाफ सीरीज का इंतजार

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने टीम में शामिल फोएबे लिचफील्ड और एनाबेल सदरलैंड जैसे खिलाड़ियों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह अगले बैच के आने के बारे में भी है. यह देखना बहुत रोमांचक होने वाला है कि यह कैसे होता है. भारत के खिलाफ सीरीज का इंतजार रहेगा और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए सच में एक अच्छा टेस्ट होगा.'' भारतीय टीम फरवरी-मार्च में 3 टी20, 3 वनडे और 1 टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

ICC Womens World Cup

Trending news

श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
digvijay singh
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा