असंभव: 352, 133, 100, 295... क्रिकेट इतिहास में गढ़ा 1107 रन नामुमकिन रिकॉर्ड, 3 दिन रहम की भीख मांगते रहे गेंदबाज

Unique Cricket Records: क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे कारनामें हैं जिनपर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे रिकॉर्ड्स जिन्होंने रिकॉर्डबुक ही हिला दी. ऐसा ही एक रिकॉर्ड एक पारी में 1107 रन का है जिसका टूटना असंभव नजर आता है. ये महारिकॉर्ड एक ऐसे मैच में बना जब 4 बल्लेबाजों ने एक साथ रनों की तबाही के तूफान से गेंदबाजों को दहला दिया. एक ही पारी में दोहरा शतक, दो शतक और एक तिहरा शतक भी देखने को मिला था.

चकाचौंध में फीका पड़ा ये रिकॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनके चर्चे दुनियाभर में रहते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट रिकॉर्ड्स की चकाचौंध में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ये रिकॉर्ड फीका नजर आया. लेकिन 200 साल में भी इस रिकॉर्ड का टूटना नामुमकिन सा नजर आता है. इस रिकॉर्ड को बने 100 साल से भी लंबा समय हो चुका है. साल 1926 में एक फर्स्ट क्लास मैच की एक ही पारी में 1107 रन का रिकॉर्ड बना था.

Add Zee News as a Preferred Source

4 बल्लेबाजों ने मचाई थी तबाही

साल 1926 में शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी के दौरान ये रिकॉर्ड बना था. न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की टीमों के बीच मुकाबले में नया इतिहास बना. न्य साउथ वेल्स की तरफ से दोनों पारियों में 221 और 330 रन बने जबकि विक्टोरिया की टीम के 4 बल्लेबाजों ने गेंदबाजों को रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया. विक्टोरिया के टॉप ऑर्डर ने ही बोर्ड पर रनों का अंबार लगा दिया. तीनों दिन गेंदबाज विकेट को तरसते नजर आए.

ये भी पढे़ं.. एशिया कप ट्रॉफी विवाद में विराट कोहली के यार की एंट्री, टीम इंडिया को लेकर किया ऐसा कमेंट

तिहरा शतक और डबल सेंचुरी

विक्टोरिया के कप्तान बिल वुडफुल और बिल पॉन्सफॉर्ड ने ही जीत की नींव रख दी. कप्तान ने 133 रन की पारी खेली जबकि पॉन्सफॉर्ड ने ऐसा खूंटा गाड़ा कि 352 रन ठोक डाले थे. तीसरे नंबर के बल्लेबाज स्टॉर्क हेंडरी ने भी शतक ठोक डाला. इन तीन पारियों से गेंदबाज उबरे नहीं थे कि चौथे नंबर के बल्लेबाज जैक राइडर मैदान में उतरे. उन्होंने गेंदबाजों को गिड़गिड़ाने पर मजबूर किया और 295 रन बनाए. बाकी काम पुछल्ले दो बल्लेबाजों ने किया और अर्धशतक ठोक टीम को 1107 के स्कोर तक पहुंचा दिया. क्रिकेट इतिहास का यह एक पारी का सबसे बड़ा स्कोर साबित हुआ. पिछले 100 सालों से ये रिकॉर्ड अटूट है.