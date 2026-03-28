IPL 2026: 24 गेंद में 76 रन... हर ओवर में 19 रन खाकर इस गेंदबाज ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, बेकार गई 150 की रफ्तार

Shameful Record of IPL: 150 किमी/घंटा, एक दौर था, जब क्रिकेट जगत में ये बॉलिंग स्पीड बल्लेबाजों में दहशत पैदा कर देती थी. लेकिन आईपीएल जैसी फेमस लीग में इस स्पीड वाले गेंदबाजों की दुर्दशा हो चुकी है. इसकी गवाही एक रिकॉर्ड दे रहा है, जिसमें 150 किमी/घंटा से गेंदबाजी करने वाले नामी गेंदबाज के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है. इंटरनेशनल क्रिकेट में इस गेंदबाज का नाम चलता है, लेकिन इस लीग के एक मैच में इस गेंदबाज को बल्लेबाजों ने भीगी बिल्ली बना दिया.

SRH के खूंखार बल्लेबाजों ने मचाया कहर

सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल की वो टीम है, जिसने बड़ी-बड़ी टीमों को ऐसा धोया है कि आईपीएल में अविश्सनीय रिकॉर्ड खड़े कर दिए. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन जैसे बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज की हालत पतली करने का माद्दा रखते हैं. पिछले सीजन हैदराबाद के इन बल्लेबाजों ने एक मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम को रिमांड पर लिया. राजस्थान के लगभग हर गेंदबाज की ऐसी धुनाई की, कि कोई 50+ तो कोई 50 रन लुटाने की दहलीज पर दिखा.

150 किमी/घंटा वाले गेंदबाज पर चौकों-छक्कों की बरसात

राजस्थान में एक गेंदबाज 150 किमी/घंटा वाला भी था, ये कोई और नहीं बल्कि जोफ्रा आर्चर थे. आर्चर यूं तो स्विंग और रफ्तार से बल्लेबाजों को मात देने में माहिर हैं. लेकिन ईशान किशन और ट्रेविस हेड ने धागे खोल दिए. ईशान ने इस मुकाबले में 47 गेंद में 11 चौके और 6 छक्के जमाकर 106 रन की पारी खेली थी. वहीं, हेड के बल्ले से 31 गेंद में 67 रन की पारी देखने को मिली. तूफानी बल्लेबाजी के चलते रफ्तार के सौदागर पर भी दाग लग गया.

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19 की इकॉनोमी से लुटाए रन

राजस्थान के जोफ्रा आर्चर पर धब्बा लग गया. उन्होंने 19 की इकॉनोमी के साथ रन लुटाए. उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 76 रन लुटा डाले और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए. इस स्पेल में 2 वाइड और एक नौ बॉल देखने को मिली. दूसरा नाम मोहम्मद शमी का है जो पंजाब किंग्स के खिलाफ महंगे साबित हुए थे और 75 रन लुटाए थे.