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6 गेंद में 6 विकेट... 9 साल के क्रिकेटर ने मचाया तहलका, डबल हैट्रिक देख झूम उठी फैमिली

इन दिनों बेहद कम उम्र के क्रिकेट टैलेंट के चर्चे दुनियाभर में हैं. 15 साल के वैभव बल्ले से चमत्कारी पारियां खेल रहे हैं. अब एक 9 साल का गेंदबाज सुर्खियों में आ गया है. लेकिन ये भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में है. डबल हैट्रिक जमाकर इस गेंदबाज ने भूचाल मचा दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 28, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:26 PM IST
6 गेंद में 6 विकेट... 9 साल के क्रिकेटर ने मचाया तहलका, डबल हैट्रिक देख झूम उठी फैमिली
Image Credit: BowledSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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