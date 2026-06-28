6 गेंद में 6 विकेट... 9 साल के क्रिकेटर ने मचाया तहलका, डबल हैट्रिक देख झूम उठी फैमिली

इन दिनों बेहद कम उम्र के क्रिकेट टैलेंट के चर्चे दुनियाभर में हैं. 15 साल के वैभव बल्ले से चमत्कारी पारियां खेल रहे हैं. अब एक 9 साल का गेंदबाज सुर्खियों में आ गया है. लेकिन ये भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में है. डबल हैट्रिक जमाकर इस गेंदबाज ने भूचाल मचा दिया है. एक ही ओवर में लगातार 6 गेंद पर 6 विकेट लेकर टीम अपनी टीम को जीत दिलाई, जादुई गेंदबाजी देख पूरी फैमिली झूम उठी.
9 साल के एक छोटे बच्चे ने क्रिकेट के मैदान पर वो करिश्मा कर दिखाया है जो बड़े-बड़े दिग्गज भी नहीं कर पाते. इंग्लैंड के कैंब्रिज में रहने वाले रोहन नाम के इस नन्हें खिलाड़ी ने एक ही ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 विकेट चटकाए हैं. इस अनोखे रिकॉर्ड के बाद रोहन के परिवार, टीम के साथियों और कोच के बीच जश्न का माहौल है.
रोहन 'ग्रेट शेलफोर्ड क्रिकेट क्लब' की अंडर-9 टीम के लिए खेलते हैं. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, हिस्टन टीम के खिलाफ खेले गए एक मैच में रोहन ने यह डबल हैट्रिक पूरी की. उन्होंने लगातार 6 गेंदों पर 6 बल्लेबाजों को आउट किया और उनका बॉलिंग फिगर 6 रन देकर 0 विकेट नहीं, बल्कि 0 रन देकर 6 विकेट रहा. उनकी इस जादुई गेंदबाजी की बदौलत ग्रेट शेलफोर्ड की टीम ने 26 रनों से शानदार जीत दर्ज की.
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इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद मैदान का नजारा देखने लायक था. रोहन ने बीबीसी से बातचीत में बताया कि आखिरी विकेट गिरने के बाद वहां बहुत शोर था. सभी लोग खुशी से चिल्ला रहे थे और मैदान की तरफ दौड़ पड़े थे. इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रोहन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया और उन्हें मैच की गेंद भी तोहफे में दी गई. रोहन ने कहा कि वह अपने स्कूल और क्लब दोनों के लिए क्रिकेट खेलते हैं और ऐसा रिकॉर्ड कभी-कभार ही बनता है. फादर्स-डे के दिन उन्होंने अपने पिता को ये तोहफा दिया.