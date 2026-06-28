6 गेंद में 6 विकेट... 9 साल के क्रिकेटर ने मचाया तहलका, डबल हैट्रिक देख झूम उठी फैमिली

इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद मैदान का नजारा देखने लायक था. रोहन ने बीबीसी से बातचीत में बताया कि आखिरी विकेट गिरने के बाद वहां बहुत शोर था. सभी लोग खुशी से चिल्ला रहे थे और मैदान की तरफ दौड़ पड़े थे. इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रोहन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया और उन्हें मैच की गेंद भी तोहफे में दी गई. रोहन ने कहा कि वह अपने स्कूल और क्लब दोनों के लिए क्रिकेट खेलते हैं और ऐसा रिकॉर्ड कभी-कभार ही बनता है. फादर्स-डे के दिन उन्होंने अपने पिता को ये तोहफा दिया.