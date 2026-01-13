Advertisement
Shocking: 8 वर्ल्ड कप, 1 CWG गोल्ड मेडल... महान खिलाड़ी ने अचानक किया संन्यास का ऐलान, भारत से हार का लगा सदमा

Shocking: 8 वर्ल्ड कप, 1 CWG गोल्ड मेडल... महान खिलाड़ी ने अचानक किया संन्यास का ऐलान, भारत से हार का लगा सदमा

Alyssa Healy Retire: वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी और कप्तान एलिसा हिली ने अचानक ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. भारत महिला टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होने वाली टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज के बाद वह रिटायर हो जाएंगी. टीम इंडिया फरवरी मार्च में 3 टी20, 3 वनडे और एक टेस्ट मैच खेलने के लिए वहां जाएगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:46 AM IST
Shocking: 8 वर्ल्ड कप, 1 CWG गोल्ड मेडल... महान खिलाड़ी ने अचानक किया संन्यास का ऐलान, भारत से हार का लगा सदमा

Alyssa Healy Retirement: वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी और कप्तान एलिसा हिली ने अचानक ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. भारत महिला टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होने वाली टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज के बाद वह रिटायर हो जाएंगी. टीम इंडिया फरवरी मार्च में 3 टी20, 3 वनडे और एक टेस्ट मैच खेलने के लिए वहां जाएगी. 35 साल की हीली अपने करियर का अंत लगभग 300 मैच खेलकर और खेल के तीनों फॉर्मेट में 7000 से ज्यादा रन बनाकर करेंगी. एक विकेटकीपर के तौर पर 16 साल पहले 2010 में नेशनल टीम के लिए डेब्यू करने के बाद से उनके नाम 275 शिकार हैं.

भारत के खिलाफ हार से लगा सदमा

काफी लंबे समय तक हीली ने मेग लैनिंग की वाइस-कैप्टन के तौर पर काम किया और आखिरकार 2023 में उन्होंने कप्तान का पद संभाला. भारत के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार ने उन्हें गहरा सदमा दिया और उन्होंने संन्यास का फैसला कर लिया. वह ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीते गए आठ आईसीसी वर्ल्ड कप खिताबों का हिस्सा रही हैं और उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं.  वह 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थीं.

एलिसा हिली ने क्या कहा?

हीली को 2019 में बेलिंडा क्लार्क अवॉर्ड भी मिला था और उन्हें दो बार आईसीसी महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की एक आधिकारिक रिलीज में हीली ने कहा, ''मिली-जुली भावनाओं के साथ भारत के खिलाफ आने वाली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरी आखिरी होगी. मुझे अभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का जुनून है, लेकिन मैंने कहीं न कहीं वह कॉम्पिटिटिव धार खो दी है जिसने मुझे शुरुआत से प्रेरित रखा था. अब रिटायर होने का सही समय लगता है.''

 

 

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगी हिली

हिली ने आगे कहा, ''यह जानते हुए कि मैं इस साल टी20 वर्ल्ड कप में नहीं जा रही हूं और टीम के पास तैयारी के लिए सीमित समय है. मैं भारत के खिलाफ टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं बनूंगी, लेकिन मुझे अपने करियर को खत्म करने और घर पर भारत के खिलाफ वनडे और टेस्ट टीम की कप्तानी करने का मौका मिलने की खुशी है. यह हमारे लिए कैलेंडर की सबसे बड़ी सीरीज में से एक है.''

घरेलू टूर्नामेंट में भी हिली का जलवा

महिला बिग बैश लीग (WBBL) में सिडनी सिक्सर्स की खिलाड़ी हीली ने टूर्नामेंट के 11 सीजन में 3000 से ज्यादा रन बनाए और दो खिताब जीतने वाली टीमों का हिस्सा रहीं. वह न्यू साउथ वेल्स के साथ 11 महिला नेशनल क्रिकेट लीग खिताब जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थीं. हीली ने कहा, ''मैं सच में अपनी टीम के साथियों, टीम का गाना गाने और ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरने को बहुत मिस करूंगी. अपने देश का प्रतिनिधित्व करना एक अविश्वसनीय सम्मान रहा है. मैं हरे और सुनहरे रंग की जर्सी में आखिरी सीरीज खेलने के लिए आभारी हूं.''

 

 

इस तरह सम्मान देगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि पूरी क्रिकेट संस्था भारत के खिलाफ सीरीज के दौरान हीली की उपलब्धियों का जश्न मनाएगी. उन्होंने कहा, ''एलिसा इस खेल की सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक हैं और उन्होंने अपने 15 साल के करियर में मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत बड़ा योगदान दिया है. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की ओर से मैं एलिसा को धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें उनके अविश्वसनीय करियर के लिए बधाई देना चाहता हूं. हम भारत के खिलाफ सीरीज के दौरान उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए उत्सुक हैं.''

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

