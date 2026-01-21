Shocking: अरे ये क्या हुआ... 36 ओवरों में 85 रन ही बना पाई ये टीम, वर्ल्ड कप मैच में ठोके सिर्फ 2 चौके

Advertisement
U19 World Cup Afghanistan vs Tanzania: क्रिकेट के मैदान पर अक्सर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो फैंस को हैरान कर देता है. हाल के समय में बल्लेबाज जिस तरह गेंदबाजी पर हावी हो रहे हैं, उससे कोई यह सोच भी नहीं पाएगा कि एक टीम 36 ओवरों तक बल्लेबाजी करने के बावजूद सिर्फ 85 रन ही बना पाएगी.

Jan 21, 2026
Afghanistan U19 vs Tanzania U19 ICC Under 19 World Cup 2026: क्रिकेट के मैदान पर अक्सर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो फैंस को हैरान कर देता है. हाल के समय में बल्लेबाज जिस तरह गेंदबाजी पर हावी हो रहे हैं, उससे कोई यह सोच भी नहीं पाएगा कि एक टीम 36 ओवरों तक बल्लेबाजी करने के बावजूद सिर्फ 85 रन ही बना पाएगी. चौंकिए मत, ऐसा बुधवार (21 जनवरी) को सच में हुआ है. अंडर-19 वर्ल्ड कप में एक टीम की बल्लेबाजी ने सबको निराश कर दिया.

36 ओवर में 85 रन और सिर्फ 2 चौके

अफगानिस्तान के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के 18वें मुकाबले में तंजानिया सिर्फ 85 रन पर सिमट गई. यह टीम 36 ओवरों में सिर्फ 2 ही चौके लगा सकी. 11 बल्लेबाज मिलकर एक छक्का नहीं लगा सके. इस टीम के सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा छुआ. 8 बल्लेबाज दोहरे अंकों तक नहीं पहुंच सके, जिनमें तीन खिलाड़ी खाता तक खोलने में नाकाम रहे. हैरानी की बात है कि इस 85 रन में अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने 25 रन एक्स्ट्रा में दिए हैं. 

बल्लेबाजी का फैसला पड़ा भारी

ग्रुप डी के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला तंजानिया को भारी पड़ा. यह टीम महज 36 ओवर ही मैदान पर टिक सकी. तंजानिया को 1.4 ओवर में पहला झटका लगा. एक्रे पास्कल ह्यूगो 9 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए. अगले ओवर में दर्पण जोबनपुत्रा (0) भी चलते बने. इस टीम ने 5 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट खो दिए थे.

 

 

शीर्ष क्रम से लेकर मध्य क्रम तक फेल

यहां से अयान शरीफ ने रेहान आतिफ के साथ पारी संभालने की कोशिश की. अयान 8 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रेहान ने 11 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. अगस्टिनो मेया म्वामेले ने कप्तान लक्ष बकरानिया के साथ पांचवें विकेट के लिए 35 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन 81 गेंदों में यह जोड़ी टूट गई. म्वामेले ने 49 गेंदों का सामना करते हुए महज 14 रन बनाए, जबकि बकरानिया 46 गेंदों में 10 रन ही जुटा सके.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस गेंदबाज ने उड़ाए 5 विकेट

अफगानिस्तान की तरफ से नूरिस्तानी उमरजई ने 7 ओवरों में महज 9 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जिसमें 2 ओवर मेडन रहे. इनके अलावा, उजैरउल्लाह नियाजी ने 9 रन देकर 2 विकेट निकाले. वहीदुल्लाह जादरान और खातिर स्टानिकजई ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. अफगानिस्ता की टीम ने इस मैच को आसानी 12.4 ओवरों में 1 विकेट पर 88 रन बनाकर जीत लिया. उसके लिए फैसल शिनोजादा ने 34 गेंदों पर नाबाद 55 रन बनाकर मैच को समाप्त कर दिया. उन्होंने 9 चौके और एक छक्का लगाया. खालिद अहमदजई 14 रन बनाकर आउट हुए. उस्मान सदात 16 रन बनाकर नाबाद रहे.

तंजानिया टूर्नामेंट से बाहर

ग्रुप डी में तंजानिया शुरुआती तीनों मुकाबले गंवाने के बाद चौथे स्थान पर है. इस टीम को वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से मात दी थी, जिसके बाद तंजानिया को साउथ अफ्रीका ने 329 रन से रौंदा. लगातार तीसरा मैच गंवाने के बाद तंजानिया अगले दौर की रेस से बाहर हो गई. अफगानिस्तान ने लगातार तीसरे मैच में जीत हासिल की और अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स

