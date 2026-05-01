असंभव: 1 गेंद पर बना 'दोहरा शतक', क्रिकेट का सबसे बड़ा अजूबा, रिकॉर्ड जानकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे फैंस

1 गेंद पर 'दोहरा शतक'... यह कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है. क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा रिकॉर्ड भी बन चुका है, जिसे शायद जानकर किसी को भी भरोसा नहीं होगा. अगर कोई कहे कि 1 गेंद पर 'दोहरा शतक' (286 रन) बन चुके हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा. दरअसल, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 15 जनवरी 1894 को विक्टोरिया और ‘स्क्रैच XI’ के बीच खेले गए एक मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता है. 132 साल पहले बने इस रिकॉर्ड ने क्रिकेट की दुनिया में सनसनी मचा दी थी. इस मैच में विक्टोरिया के बल्लेबाजों ने मिलकर एक गेंद पर 286 रन बना लिए थे. इस मैच की जानकारी का इकलौता सोर्स उस समय का एक अंग्रेजी अखबार 'पॉल मॉल गैजेट' (Pall Mall Gazette) है, जिसने यह खबर छापी थी.

1 गेंद पर बना 'दोहरा शतक'

जनवरी 1894 में लंदन में छपने वाले एक अखबार 'पॉल मॉल गजेट' ने अपनी एक रिपोर्ट में इस रिकॉर्ड के बनने का दावा किया था. रिपोर्ट के मुताबिक इस मैच में विक्टोरिया के एक बल्लेबाज ने एक गेंद पर ऐसा लंबा शॉट मारा कि बॉल जाकर किसी पेड़ पर अटक गई. इसके बाद विक्टोरिया के बल्लेबाजों ने रन दौड़ना शुरू कर दिया. जब तक वह गेंद वापस आई तब तक विक्टोरिया के बल्लेबाजों ने दौड़-दौड़कर 'दोहरा शतक' (286 रन) पूरे कर लिए थे.

बेबस होकर घंटों तड़पते रहे फील्डर्स

विक्टोरिया के बल्लेबाज जब रन दौड़ रहे थे तो ‘स्क्रैच XI’ टीम के खिलाड़ियों ने अंपायर से अपील कर दी, जिससे उन्हें रन दौड़ने की अनुमति नहीं मिले और इसे अवैध माना जाए. हालांकि तब एक गेंद पर अधिकतम रन दौड़ने की लिमिट तय नहीं थी. क्रिकेट के नियमों के अनुसार, गेंद को तब तक 'खोया हुआ' (Lost Ball) घोषित नहीं किया जा सकता, जब तक वह मैदान पर मौजूद फील्डरों को दिखाई न दे. चूंकि गेंद पेड़ पर फंसी हुई दिख रही थी, इसलिए अंपायरों ने उसे 'खोया हुआ' घोषित करने से मना कर दिया. नियमों में खामी की वजह से विक्टोरिया के बल्लेबाजों को फायदा मिल गया.

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राइफल से गोली मारकर गेंद को नीचे उतारा गया

विक्टोरिया के बल्लेबाज रन दौड़ते रहे और फील्डिंग करने वाली टीम ‘स्क्रैच XI’ के खिलाड़ी बेबस होकर घंटों तड़पते रहे और तमाशा देखते रहे. मजे की बात ये रही कि पेड़ पर अटकी गेंद को निकालने के लिए कुल्हाड़ी तक नहीं मिली और अंत में राइफल से पेड़ की टहनियों पर गोली मारकर गेंद को नीचे उतारा गया. रिपोर्ट में बताया गया कि जब तक गेंद पेड़ पर फंसी रही, दोनों बल्लेबाज मिलकर पिच पर लगभग 6 किलोमीटर रन दौड़ चुके थे और 286 रन बना चुके थे.

क्रिकेट का सबसे बड़ा अजूबा

इस घटना के होने का कोई पक्का सबूत नहीं है. हालांकि इस खबर को अलग-अलग इलाकों में कवरेज मिली, लेकिन 'पॉल मॉल गजेट' को इसका मुख्य सोर्स बताया गया. हालांकि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इस पर काफी शक जताया और वेस्टर्न मेल ने इसे कोई काल्पनिक कहानी कहकर खारिज कर दिया. बता दें कि पिच पर दौड़-दौड़कर 286 रन बटोरना लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बराबर है.