क्रिकेट मैच में छाया मातम.. कोच की मौत से कोहराम, आनन-फानन में पहुंचाया था हॉस्पिटल

BPL: बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक घटना से क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया है. ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच महबूब अली जकी का शनिवार को सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में राजशाही वॉरियर्स के खिलाफ मैच से पहले ही अचानक बीमार हुए और 59 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. टूर्नामेंट के बीच इस खबर से खलबली मच गई. जकी टीम के वार्म-अप के दौरान बीमार पड़े जिसके बाद ढाका कैपिटल्स के सपोर्ट स्टाफ ने तुरंत उन्हें मेडिकल मदद दी और एम्बुलेंस से अल हरमैन हॉस्पिटल ले जाने से पहले CPR दिया.
डॉक्टर्स ने की मौत की पुष्टि
डॉक्टर्स पूरी कोशिश के बाद भी उन्हें बचा नहीं सके और फिर उनकी मौत की पुष्टि की. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुख्य फिजिशियन, देबाशीष चौधरी ने इस घटना की पुष्टि की टीम के अधिकारियों ने बताया कि जकी ने पहले किसी स्वास्थ्य समस्या की शिकायत नहीं की थी. इस दुखद घटना से मैच के दिन पर दुख का साया छा गया. सिलहट टाइटन्स, नोआखली एक्सप्रेस और चट्टोग्राम रॉयल्स के खिलाड़ी भी खबर सुनकर हॉस्पिटल पहुंचे.
इनिंग ब्रेक में श्रद्धांजलि
दोनों टीमों ने श्रद्धांजलि के तौर पर इनिंग ब्रेक के दौरान एक मिनट का मौन रखा. BCB ने X पर एक पोस्ट में देश में तेज गेंदबाजी पर जकी के प्रभाव को याद किया. वहीं, ढाका कैपिटल्स ने अपना दुख व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना दिखाई. जकी की बात करें तो उन्होंने नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप में कोमिला जिले का प्रतिनिधित्व किया और ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग में अबाहानी और धनमंडी जैसे प्रमुख क्लबों के लिए खेले.
2008 में शुरू हुआ कोचिंग करियर
क्रिकेट के बाद उनके कोचिंग करियर का आगाज साल 2008 में BCB में हाई परफॉर्मेंस कोच के रूप में हुआ. वह बांग्लादेश के तेज गेंदबाजी सेटअप में एक सम्मानित व्यक्ति बन गए, खासकर 2016 में भारत में T20 विश्व कप के दौरान पेसर के बॉलिंग एक्शन की जांच के समय तस्कीन अहमद की मदद की.