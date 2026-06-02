Team India सेलेक्शन पर उठे सवाल... रणजी के टॉप विकेट टेकर को मिला मौका, टीम इंडिया से बुलावा!

आईपीएल 2026 के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे स्क्वॉड का ऐलान हुआ. कुछ खिलाड़ियों को लेकर सेलेक्टर्स की जमकर आलोचना हुई. इसमें से एक नाम आकिब नबी का भी था क्योंकि रणजी ट्रॉफी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. इसके बाद भी उन्हें नजरअंदाज किया गया था. अब खबर है कि उन्हें भी टीम इंडिया से बुलावा आ गया है. एक खिलाड़ी ने सवाल भी खड़े कर दिए कि सेलेक्टर्स आईपीएल के प्रदर्शन को देखते हुए प्लेयर्स को चुन रहे हैं न कि घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन को देखते हुए.

टॉप विकेट टेकर रहे थे शमी

नबी ने 2025-26 की रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. उन्होंने जम्मू-कश्मीर को उसका पहला ऐतिहासिक खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. न्यूज़ एजेंसी PTI के अनुसार, BCCI के एक सूत्र ने बताया, "हां, आकिब नबी को भारत के नेट्स में शामिल होने के लिए कहा गया है. सिर्फ नबी ही नहीं, बल्कि छह और गेंदबाजों को भी भारत के नेट्स में बुलाया गया है.'

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सिराज-कृष्णा रेस्ट पर

सूत्र ने आगे कहा, "खराब मौसम की वजह से, हमारे दो मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण. पिछले सात दिनों में तीन मुश्किल मैच खेलने और लगातार सफ़र करने के बाद नेट्स में पूरी ताकत से गेंदबाजी नहीं कर सकते. ऐसे में बल्लेबाजों को अभ्यास के लिए पर्याप्त गेंदबाजों की ज़रूरत होगी." नबी उन छह गेंदबाजों में से एक हैं जो नेट्स सेशन के दौरान भारतीय टीम की मदद करेंगे. उनके अलावा UP के लेग-स्पिनर ज़ीशान अंसारी, जो IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं, उन्हें भी नेट्स में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है.

अगरकर ने दी थी सफाई

अगरकर ने नबी पर सफाई देते हुए कहा था, "निश्चित तौर पर आकिब नबी एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनका प्रदर्शन शानदार रहा है. न सिर्फ इस सीज़न में, बल्कि पिछले सीज़न में भी. इस बारे में हमेशा चर्चा होती रहती है, लेकिन जब आप भारत में टेस्ट टीम चुनते हैं तो जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा सीमर्स चुनें. वह टीम में जगह बनाने के काफी करीब थे, लेकिन इस समय हमने उन तीन गेंदबाजों को ही चुना है जिन्हें हमने पहले से तय किया था. लेकिन इस बारे में निश्चित रूप से चर्चा हुई थी. इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए कुछ ज़बरदस्त प्रदर्शन किए हैं."