WI vs SL: वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज कर ली है. जीत के साथ टीम ने आगाज किया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने जोरदार वापसी की थी. लेकिन आखिरी मुकाबले में 2 कैरेबियाई बल्लेबाजों ने ऐसा चेज किया कि श्रीलंका ने फिर घुटने टेक दिए. वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया और सीरीज 2-1 से जीती. एक समय मुकाबला श्रीलंका के पक्ष में नजर आ रहा था, लेकिन आखिरी के 5 ओवर्स में बाजी पलट गई.