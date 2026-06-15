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28 और 70 रन... विंडीज के 2 बल्लेबाजों ने पलक झपकते लिखी जीत की इबारत, चौकों-छक्कों की बारिश

WI vs SL: वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज कर ली है. जीत के साथ टीम ने आगाज किया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने जोरदार वापसी की थी. लेकिन आखिरी मुकाबले में 2 कैरेबियाई बल्लेबाजों ने ऐसा चेज किया कि श्रीलंका ने फिर घुटने टेक दिए.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 15, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:30 PM IST
28 और 70 रन... विंडीज के 2 बल्लेबाजों ने पलक झपकते लिखी जीत की इबारत, चौकों-छक्कों की बारिश
Image Credit: WI vs SL

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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