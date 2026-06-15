WI vs SL: वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज कर ली है. जीत के साथ टीम ने आगाज किया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने जोरदार वापसी की थी. लेकिन आखिरी मुकाबले में 2 कैरेबियाई बल्लेबाजों ने ऐसा चेज किया कि श्रीलंका ने फिर घुटने टेक दिए. वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया और सीरीज 2-1 से जीती. एक समय मुकाबला श्रीलंका के पक्ष में नजर आ रहा था, लेकिन आखिरी के 5 ओवर्स में बाजी पलट गई.
वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पथुम निसांका ने सूझ-बूझ भरी शुरुआत की लेकिन 26 रन बनाकर आउट हो गए. कामिल मिशारा ने 28 और कामिंदु मेंडिस ने 20 रन पर अपना विकेट खो दिया. श्रीलंका की तरफ से टॉप स्कोरर दुनिथ वेल्लालागे रहे, जिनकी 43 रन की पारी की बदौलत श्रीलंका की टीम बोर्ड पर 169 रन टांगने में कामयाब हुई. अंत में वानिंदु हसरंगा ने भी ताबड़तोड़ 21 रन ठोक दिए.
वेस्टइंडीज की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिली, जिसके चलते श्रीलंका पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई. विंडीज के पेसर शमर जोसेफ प्रचंड फॉर्म में नजर आए, उन्होंने 5 विकेट लेकर गदर काटा. टीम के बाकी चार गेंदबाज अकील हुसैन, मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर और रोस्टन चेज के खाते में 1-1 विकेट आया. बैटिंग में टीम शुरू में लड़खड़ाई, लेकिन आखिर के 5 ओवर्स में जेसन होल्डर और रदरफोर्ड ने तूफानी अंदाज में चेज किया.
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वेस्टइंडीज की टीम को पहले ही ओवर में एक झटका लग गया था. 53 रन के स्कोर पर 4 विकेट टीम ने खो दिए थे और चेज मुश्किल नजर आ रहा था. 15 ओवर के बाद टीम का स्कोर 100 था और 6 विकेट हाथ में थे. इसके बाद रदरफोर्ड और होल्डर ने गियर बदला और अगली 28 गेंद में 70 रन चेज कर डाले. इस दौरान 7 छक्के और 2 चौके देखने को मिले.