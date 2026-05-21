'ये बकवास है..' मोहम्मद शमी के ड्रॉप होने पर पूर्व क्रिकेटर ने खोया आपा, अजीत अगरकर के खिलाफ उगला जहर

Team India Selection: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान दो दिन पहले ही किया. ऐलान होते ही हमेशा की तरह चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर आलोचनाओं के घेरे में आ गए.
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Team India Selection: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान दो दिन पहले ही किया. ऐलान होते ही हमेशा की तरह चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर आलोचनाओं के घेरे में आ गए. भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने मोहम्मद शमी के ड्रॉप होने पर अजीत अगरकर पर निशाना साधा. हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर ने मोहम्मद शमी के टीम में न होने पर सफाई भी दी थी.
शमी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी लगातार ड्रॉप हो रहे हैं. इसके बाद से सभी के जेहन में सवाल है कि क्या मोहम्मद शमी का करियर खत्म हो गया है? 2023 वर्ल्ड कप के बाद, जिसमें वह भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे, जिसके बाद उन्हें लगातार मौके भी नहीं मिले, इसके पीछे एक वजह इंजरी भी रही. लेकिन फिट होने के बाद भी उन्हें रडार से बाहर कर दिया गया. अब उन्हें एक बार फिर ड्रॉप कर युवा गेंदबाजों की तरफ रुख किया गया है. जिसके बाद वसीम जाफर ने अजीत अगरकर पर निशाना साधा.
BCCI के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने इस मुद्दे पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि सेलेक्टर्स के पास मौजूद जानकारी के अनुसार, इस सीजन में घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेने के बावजूद शमी को फिलहाल T20 क्रिकेट को ध्यान में रखते हुए ही मैनेज किया जा रहा है. यही वजह है कि वह चयन की दौड़ में शामिल नहीं थे. वसीम जाफर ने इस तर्क को डंके की चोट पर बकवास बता दिया.
वसीम जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "यह तो बकवास है. एक खिलाड़ी जिसने पूरे सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया है, 40 से ज्यादा विकेट लिए हैं. वह और क्या कर सकता है? हम मोहम्मद शमी की बात कर रहे हैं, किसी आम खिलाड़ी की नहीं. एक ऐसा खिलाड़ी जिसने हमें इतने सारे मैच जिताए हैं. वह हमें 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले गया. यह मोहम्मद शमी का अपमान है. आप उससे कहते हैं कि घरेलू क्रिकेट खेलो, अपनी फिटनेस साबित करो."
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उन्होंने आगे कहा, "देखिए, यह खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके वापस आता है और आप कहते हैं कि वह सिर्फ T20 के लिए फिट है. यह उसे टीम में न चुनने का बस एक बहाना है. अगर आप उसे टीम में नहीं लेना चाहते तो साफ-साफ कहिए, 'हमने उसे नज़रअंदाज़ कर दिया है.' यह एक सही बात होगी. वह बंगाल को अकेले दम पर रणजी ट्रॉफ़ी के सेमीफाइनल तक पहुंचाने के बाद वापस आ रहा है, जिस तरह उसने गेंदबाज़ी की कमान संभाली थी."
जाफर ने आगे मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की तुलना की. उन्होंने कहा, "उदाहरण के लिए, अगर बुमराह घायल हो जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो क्या आप उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव करेंगे? मोहम्मद शमी भी उसी दर्जे के खिलाड़ी हैं, जाकर किसी भी इंटरनेशनल बल्लेबाज से पूछिए. वे उन्हें सबसे ऊपर रखेंगे. भारत के लिए उन्होंने जो सेवाएं दी हैं, यह उनका अपमान है."