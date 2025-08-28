घरेलू क्रिकेट में टीम अदला-बदली की होड़...पृथ्वी शॉ के बाद एक और खिलाड़ी ने चौंकाया, 6 साल से गुमनाम
Aug 28, 2025
India Cricket Team Vijay Shankar: भारतीय क्रिकेट विजय शंकर ने अचानक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने अपने इस निर्णय से सबको हैरान कर दिया है. तमिलनाडु के दिग्गज ऑलराउंडर विजय शंकर ने 2025-26 घरेलू सत्र से पहले अपने गृह राज्य को छोड़ने का ऐलान कर दिया. 34 वर्षीय विजय को तमिलनाडु क्रिकेट संघ (TNCA) ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दे दिया है. वह अब अपनी पुरानी टीम के लिए नहीं खेलेंगे. विजय इसके अलावा आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलते हैं और अगले सीजन में भी उस टीम से उनके खेलने की उम्मीदें काफी कम हैं. विजय से पहले इस साल पृथ्वी शॉ ने मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र की टीम को जॉइन किया है.

चुनौतीपूर्ण दौर के बाद लिया फैसला

हाल ही में चेन्नई में हुए बूची बाबू टूर्नामेंट में विजय ने TNCA प्रेसीडेंट्स इलेवन की तरफ से हिमाचल प्रदेश के खिलाफ पहला मैच खेला, लेकिन दूसरे मैच में महाराष्ट्र के खिलाफ उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. इसी के बाद उन्होंने सभी फॉर्मेट में अधिक अवसर पाने के लिए राज्य बदलने का फैसला किया. 2024-25 के सीजन में विजय तमिलनाडु के पहले दो रणजी ट्रॉफी मैचों में नहीं खेल पाए थे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के भी कई मैचों में उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा था. विजय ने 13 साल तक तमिलनाडु के लिए खेला और इस दौरान उन्होंने टीम को विजय हजारे, देवधर ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के खिताब जीतने में मदद की.

मुस्लिमों पर ही क्यों गिरती है IND vs PAK मैच के नतीजे की गाज? शमी ने रमजान में 'एनर्जी ड्रिंक' पीने पर किया बड़ा खुलासा

शानदार करियर का सफर

2012 में अपने रणजी डेब्यू के बाद से उन्होंने बाबा इंद्रजीत के साथ मिलकर मध्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.  रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 81 पारियों में 44.25 की औसत से 3142 रन बनाए, जिसमें 11 शतक और 16 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा अपनी मध्यम-गति की गेंदबाजी से उन्होंने 43 विकेट भी लिए. 2014-15 में विजय ने रणजी में 11 पारियों में 57.70 की औसत से 577 रन बनाकर सुर्खियां बटोरीं और इंडिया-ए टीम में जगह बनाई.

वर्ल्ड कप में मिला था खेलने का मौका

2019 में उन्हें भारत की वनडे विश्व कप टीम में भी शामिल किया गया था. उसके बाद वह कभी भी नेशनल टीम में वापसी नहीं कर पाए. उन्होंने भारत के लिए 2018 से 2019 तक 12 वनडे मैचों में 223 रन बनाए और 4 विकेट लिए. इसके अलावा 9 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 101 रन बनाने के साथ-साथ 5 विकेट लिए.

'मौन शोक था...', आरसीबी ने 3 महीने में किया पहला पोस्ट, बेंगलुरु भगदड़ के बाद साध ली थी चुप्पी

विजय की जगह कौन?

हाल ही में 2024-25 के रणजी सीजन में विजय ने चंडीगढ़ के खिलाफ नाबाद 150 रनों की पारी खेली थी. विजय तमिलनाडु छोड़ने वाले दूसरे सीनियर खिलाड़ी हैं. इससे पहले बाबा अपराजित 2024-25 सीजन के लिए केरल चले गए थे. तमिलनाडु ने विजय के स्थान पर 18 वर्षीय आरएस अंबरीश को तैयार किया है, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड में भारत अंडर-19 के लिए शानदार प्रदर्शन किया था.

;