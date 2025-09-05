16 साल के करियर में बना इस टीम का रिकॉर्डधारी, अब संन्यास से वापसी में कर दिया 'खेला', 3 साल में बदल दिया खेमां
16 साल के करियर में बना इस टीम का रिकॉर्डधारी, अब संन्यास से वापसी में कर दिया 'खेला', 3 साल में बदल दिया खेमां

इंटरनेशनल क्रिकेट में कई खिलाड़ियों की लिस्ट है जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो टीमों के लिए खेला. लेकिन अब एक खिलाड़ी के फैसले ने सभी को हिलाकर रख दिया है. 2022 में संन्यास लेने वाले इस प्लेयर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में यू टर्न मारा लेकिन टीम बदल दी. 16 साल जिस टीम के लिए रिकॉर्ड्स बनाए उसी को बाय-बाय कह दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:50 PM IST
Ross Taylor
Ross Taylor

इंटरनेशनल क्रिकेट में कई खिलाड़ियों की लिस्ट है जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो टीमों के लिए खेला. लेकिन अब एक खिलाड़ी के फैसले ने सभी को हिलाकर रख दिया है. 2022 में संन्यास लेने वाले इस प्लेयर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में यू टर्न मारा लेकिन टीम बदल दी. 16 साल जिस टीम के लिए रिकॉर्ड्स बनाए उसी को बाय-बाय कह दिया है. हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रॉस टेलर की जिन्होंने साल 2006 से 2022 तक न्यूजीलैंड के लिए खेले और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए.

3 साल बाद वापसी

न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में रॉस टेलर का भी नाम आता है. उन्होंने संन्यास के 3 साल बाद टेलर ने फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का ऐलान किया है. टेलर इस बार न्यूजीलैंड नहीं बल्कि समोआ के लिए खेलते नजर आएंगे. टेलर अब एशिया-ईस्ट एशिया-पैसिफिक टी20 वर्ल्ड कप 2026 क्वालीफायर में समोआ का प्रतिनिधित्व करेंगे. उनका ये फैसला समोआ क्रिकेट के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

न्यूजीलैंड के लिए बनाए कई रिकॉर्ड्स

रॉस टेलर न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए 16 साल के इंटरनेशनल करियर में कई रिकॉर्ड्स बनाए. वह सर्वाधिक टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी के रूप में डेनियल विटोरी के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं. दोनों ने 112 टेस्ट खेले हैं. टेस्ट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने के मामले में टेलर दूसरे स्थान पर है. उन्होंने 7,683 रन बनाए हैं. वहीं, टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में टेलर ब्रैंडन मैकुलम और मार्टिन क्रो के बाद तीसरे स्थान पर हैं. टेलर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2015 में 290 रन की पारी खेली थी.

वनडे में भी रिकॉर्ड लिस्ट लंबी

वनडे में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन और शतक लगाने का रिकॉर्ड टेलर के नाम है. उन्होंने 21 शतक की मदद से 8,607 रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड भी टेलर के नाम है. तीनों फॉर्मेट मिलाकर खेले 450 मैचों में उन्होंने 351 कैच पकड़े हैं. रॉस टेलर तीनों फॉर्मेट में 100 से ज्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर थे. इस लिस्ट में अब विराट कोहली, डेविड वॉर्नर और टिम साउदी का नाम भी जुड़ गया है.

