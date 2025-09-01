Shocking: क्या राजस्थान रॉयल्स ने राहुल द्रविड़ को बाहर निकाला? RCB के महान क्रिकेटर का सनसनीखेज दावा
Shocking: क्या राजस्थान रॉयल्स ने राहुल द्रविड़ को बाहर निकाला? RCB के महान क्रिकेटर का सनसनीखेज दावा

Rajasthan Royals Rahul Dravid: डिविलियर्स ने फुटबॉल लीग (जैसे प्रीमियर लीग) का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से वहां कोच पर दबाव होता है, उसी तरह आईपीएल में भी हो रहा है. उन्होंने कहा कि द्रविड़ का सिर्फ एक सीजन के बाद पद छोड़ना मालिक का फैसला हो सकता है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 01, 2025, 01:21 PM IST
Rajasthan Royals Rahul Dravid: साउथ अफ्रीका और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने राजस्थान रॉयल्स से राहुल द्रविड़ के अचानक बाहर होने पर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि हेड कोच को टीम से जाने के लिए कहा गया होगा. डिविलियर्स ने फुटबॉल लीग (जैसे प्रीमियर लीग) का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से वहां कोच पर दबाव होता है, उसी तरह आईपीएल में भी हो रहा है. उन्होंने कहा कि द्रविड़ का सिर्फ एक सीजन के बाद पद छोड़ना मालिक का फैसला हो सकता है.

क्या मालिकों का फैसला था?

राजस्थान रॉयल्स ने 30 अगस्त को घोषणा की थी कि वे द्रविड़ से अलग हो रहे हैं. पूर्व भारतीय कोच ने दिए गए एक बड़े रोल को ठुकरा दिया था. फ़्रेंचाइजी के अनुसार, यह पद 2025 सीजन से पहले टीम के ढांचे की समीक्षा के बाद बनाया गया था. द्रविड़ पहले रॉयल्स के कप्तान रह चुके हैं. उन्हें भारतीय टीम के साथ उनकी सफल कोचिंग के बाद लाया गया था.

राजस्थान का सबसे खराब सीजन

द्रविड़ से उम्मीद थी कि वह भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 की जीत दिलाने के बाद संजू सैमसन की कप्तानी में रॉयल्स को भी वैसी ही सफलता दिलाएंगे. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और टीम लीग में नौवें स्थान पर रही. खराब नीलामी रणनीति, लगातार खराब प्रदर्शन और टीम में अस्थिरता के कारण रॉयल्स का यह अब तक का सबसे खराब सीजन रहा.

डिविलियर्स ने क्या कहा? 

एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब शो में कहा, ''जैसा कि आप फुटबॉल लीग में देखते हैं कि कोच पर प्रदर्शन करने और ट्रॉफी लाने का दबाव होता है. जब वे ऐसा नहीं कर पाते तो मालिक टीम के लिए फैसले लेने लगते हैं. हमें असली तथ्य नहीं पता. मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने दूसरे रोल को ठुकराया है उसका मतलब था कि उन्हें टीम से बाहर किया गया था.''

क्यों बाहर हुए द्रविड़?

खबरों के अनुसार, द्रविड़ ने टीम की कुछ योजनाओं पर सहमति नहीं जताई थी. इसमें रियान पराग को आईपीएल 2026 का कप्तान बनाने का फैसला भी शामिल था. डिविलियर्स ने यह भी संकेत दिया कि द्रविड़ को साइडलाइन से ज्यादा हेड कोच के रूप में शामिल रहना पसंद था और वह एक बड़े रोल में जाने के इच्छुक नहीं थे. 

डिविलियर्स ने बताई टीम गलती

डिविलियर्स ने रॉयल्स की नीलामी रणनीति की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि 2008 की विजेता टीम ने पिछले साल की मेगा नीलामी से पहले अपने कुछ सबसे बड़े मैच विजेता खिलाड़ियों जैसे जॉस बटलर, युजवेंद्र चहल और आर अश्विन को रिलीज कर दिया था, जिसे वह एक बड़ी गलती मानते हैं.

