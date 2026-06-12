FIFA World Cup 2026: ओपनिंग मैच में बड़ी अनहोनी... स्टेडियम के बाहर फैन की मौत, जानें क्या है पूरा मामला

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हुए कुछ ही घंटे बीते हैं. मेक्सिको की साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से जीत का जश्न थमा नहीं है कि एक बुरी खबर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई है. जिसे भी खबर मिली, उसका मजा किरकिरा हो गया. एज्टेका स्टेडियम में एक तरफ रोमांचक मुकाबले का शोर था, इस बीच बाहर एक फैन की मौत से खलबली मची हुई थी. मेक्सिको की टीम हाफ-टाइम तक आगे थी और सभी उसके खेल में मदहोश थे, हालांकि मैच के बाद सोशल मीडिया पर ये मुद्दा तूल पकड़ता दिख रहा है.