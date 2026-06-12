FIFA World Cup 2026: ओपनिंग मैच में बड़ी अनहोनी... स्टेडियम के बाहर फैन की मौत, जानें क्या है पूरा मामला

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हुए कुछ ही घंटे बीते हैं. मेक्सिको की साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से जीत का जश्न थमा नहीं है कि एक बुरी खबर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई है. जिसे भी खबर मिली, उसका मजा किरकिरा हो गया. एज्टेका स्टेडियम में एक तरफ रोमांचक मुकाबले का शोर था, इस बीच बाहर एक फैन की मौत से खलबली मची हुई थी. मेक्सिको की टीम हाफ-टाइम तक आगे थी और सभी उसके खेल में मदहोश थे, हालांकि मैच के बाद सोशल मीडिया पर ये मुद्दा तूल पकड़ता दिख रहा है.
मैच के दौरान स्टेडियम के गेट नंबर 11 के पास एक फैन की मौत हुई, जिसकी उम्र 80-81 वर्ष बताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्यक्ति जर्मनी का रहने वाला है और दिल का दौरा पड़ने से अचानक गिरकर मौत हो गई. घटना गेट-11 पर घटी, जब मेक्सिको की टीम के हाफटाइम का शोर-शराबा तेज था. हालांकि, सिक्योरिटी आनन-फानन में घटनास्थल पर पहुंचे और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) किया. 'डेली एक्सप्रेस' के अनुसार, उन्हें बचाने की कोशिशों के बावजूद, बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
ओपनिंग मैच में इस घटना से खलबली मची, लेकिन फिलहाल ऑफीशियल इस घटना पर कोई बयान नहीं आया है. यह घटना एस्टाडियो एज्टेका के लिए एक ऐतिहासिक दिन पर हुई. स्टेडियम इतिहास का पहला ऐसा वेन्यू बन गया है जहां तीन FIFA वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच खेले गए हैं, इससे पहले यहां 1970 और 1986 में टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच हुए थे.
ये भी पढे़ं..
मेक्सिको ने खचाखच भरे एस्टाडियो एज्टेका में दक्षिण अफ्रीका पर 2-0 की आसान जीत दर्ज की. ये मुकाबला 3 रेड कार्ड्स के चलते चर्चा में रहा. इतिहास में ये पहला ओपनिंग मैच है, जिसमें 3 रेड कार्ड देखने को मिले. मुकाबले में पहला गोल जूलियन क्विनोन्स ने दागा. दूसरी बार अनुभवी स्ट्राइकर राउल जिमेनेज चमके जिन्होंने दूसरा गोल दागकर टीम को जीत दिलाई.
एक ही समय पर होने वाले कई ग्रुप-स्टेज मैच Zee5 ऐप और वेबसाइट पर दिखाए जाएंगे.