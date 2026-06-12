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FIFA World Cup 2026: ओपनिंग मैच में बड़ी अनहोनी... स्टेडियम के बाहर फैन की मौत, जानें क्या है पूरा मामला

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हुए कुछ ही घंटे बीते हैं. मेक्सिको की साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से जीत का जश्न थमा नहीं है कि एक बुरी खबर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई है. जिसे भी खबर मिली, उसका मजा किरकिरा हो गया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 12, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:40 AM IST
FIFA World Cup 2026: ओपनिंग मैच में बड़ी अनहोनी... स्टेडियम के बाहर फैन की मौत, जानें क्या है पूरा मामला
Image Credit: FIFA WC 2026 (Videograb)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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