Shocking: गौतम गंभीर ने नंबर-3 बैटर को किया बाहर, कोलकाता टेस्ट में 2 चौंकाने वाले बदलाव, प्लेइंग-11 में 4 स्पिनर

India vs South Africa Playing XI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की शुरुआत शुक्रवार (14 नवंबर) को हुई. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. भारत ने इस मैच में चौंकाने वाले बदलाव किए हैं. उसने नंबर-3 के बल्लेबाज साई सुदर्शन को ही टीम से बाहर कर दिया. उनके स्थान पर अक्षर पटेल को वापस लाया गया है. दूसरी ओर, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह उपकप्तान ऋषभ पंत टीम में वापस लौटे हैं.

हैरान करने वाला फैसला

कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल द्वारा नंबर-3 के बल्लेबाज को बाहर करने का फैसला किसी को हजम नहीं हो रहा है. टेस्ट क्रिकेट में यह एक ऐसा क्रम है जो काफी महत्वपूर्ण है. भारत के लिए लंबे समय तक इस पर राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गजों ने जोरदार प्रदर्शन किया है. उनके बाद शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल, करुण नायर सहित कई बल्लेबाजों को इस क्रम पर उतारा गया, लेकिन टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में साई सुदर्शन पर भरोसा जताया था. अब उन्हें भी बाहर कर दिया गया.

टीम इंडिया का गेंदबाजी कॉम्बिनेशन

टीम इंडिया ने इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी को पहले ही रिलीज कर दिया था. उनके स्थान पर ऋषभ पंत को वापस लाया गया है. भारत की प्लेइंग-11 में एक या दो नहीं बल्कि 4 स्पिनर हैं. रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के साथ अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को भी रखा गया है. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दो तेज गेंदबाज हैं.

कप्तान ने क्या कहा?

शुभमन गिल ने टॉस हारने के बदा कहा, ''मुझे लगता है कि मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ही टॉस जीत पाऊंगा. हां, पिच अच्छी लग रही है. उम्मीद है कि हमें शुरुआत में कुछ मूवमेंट मिलेगा और हम उसे भुना पाएंगे. ये दोनों टेस्ट मैच हमारे लिए बहुत अहम हैं और हम पहले की तरह ही तैयार हैं. पिच अच्छी लग रही है. पहले दिन या कुछ दिनों तक पिच अच्छी रहेगी. नीतीश कुमार रेड्डी की जगह ऋषभ वापस आ गए हैं और अक्षर भी टीम में वापस आए हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, तेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जॉर्जी, ट्रिस्टन स्टब्स, कायेल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज.

भारत: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.