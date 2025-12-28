किस्मत हो तो ऐसी... लाइव मैच में लकी फैन मिनटों में बना करोड़पति, क्या IPL में भी होना चाहिए ये इनाम?

क्रिकेट का खुमार दुनियाभर में छाया रहता है. इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं बल्कि फैंस की होड़ टी20 लीगों में भी दिखती है. क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाने के लिए फैंस खूब पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक फैन मैच देखने गया और करोड़पति बनकर लौटा तो भरोसा करना मुश्किल होगा. SA20 लीग में एक लकी फैन की लॉटरी ही लग गई.
Trending Photos
क्रिकेट का खुमार दुनियाभर में छाया रहता है. इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं बल्कि फैंस की होड़ टी20 लीगों में भी दिखती है. क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाने के लिए फैंस खूब पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक फैन मैच देखने गया और करोड़पति बनकर लौटा तो भरोसा करना मुश्किल होगा. SA20 लीग में एक लकी फैन की लॉटरी ही लग गई. साउथ अफ्रीका टी20 लीग की इस खबर से चारों तरफ खलबली मच चुकी है. आईए जानते हैं कि आखिर कैसे ये इस फैन की किस्मत मिनटों में चमक गई.
रोमांचक मैच के साथ इनाम के मजे
शुक्रवार रात न्यूलैंड्स में डरबन सुपर जायंट्स और MI केपटाउन के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. रेयान रिकेल्टन ने ताबड़तोड़ सेंचुरी लगाकर माहौल बना दिया. लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई क्योंकि टीम को 15 रन से हार का सामना करना पड़ा. चौकों-छक्कों की बारिश का लुत्फ फैंस ने खूब उठाया, लेकिन एक फैन करोड़पति बनकर भी लौटा. उनसे मैच के मजे के साथ इनाम का भी आनंद लिया.
(@SA20_League) December 26, 2025
ये भी पढे़ं: इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के, रोहित शर्मा सेट करेंगे ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड!
रेयान रिकेल्टन के कैच से फैन बना करोड़पति
रेयान रिकेल्टन डरबन सुपर जायंट्स के रिकॉर्डतोड़ टारगेट 233 का पीछा कर रहे थे. उन्होंने तूफानी अंदाज में चौकों छक्कों की बारिश की. रिकेल्टन ने 65 गेंदों में 113 रन बनाए, जिसमें 11 छक्के और पांच चौके शामिल थे, और वह एक शानदार चेज़ पूरा करने के बहुत करीब पहुँच गए थे. 13वें ओवर की चौथी गेंद पर एक विस्फोटक छक्का लगाया जो स्टैंड में बैठे एक दर्शक ने एक हाथ से लपका. उस फैन को SA20 की फैन-कैच पहल के तहत 2 मिलियन रैंड जो भारतीय राशि अनुसार 1.08 करोड़ के बराबर है का इनाम मिला.
IPL में भी होना चाहिए ये नियम?
भारत में आईपीएल 2026 का खुमार छाया हुआ है. आईपीएल में भी जमकर चौके-छक्के लगते हैं और स्टैंड्स में बैठे फैंस के क्विक कैच के वीडियोज भी देखने को मिलते हैं. SA20 की इस खबर के बाद हर फैन चाहेंगा कि आईपीएल में भी ये नियम होना चाहिए. एक फैन-कैच पहल बीसीसीसाई को भी शुरू करनी चाहिए, जिससे कैच लेने वाले फैंस को इनाम के तौर पर कुछ राशि सौंपी जाए. आईपीएल दुनिया की सबसे फेमस लीगों में से एक है.