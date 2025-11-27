WPL 2026 Mega Auction: वर्ल्ड कप में 74.75 औसत और 299 रन.. WPL ऑक्शन में तूफानी बल्लेबाज अनसोल्ड, हर कोई हैरान

Advertisement
WPL 2026 Mega Aution: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) मेगा ऑक्शन में हैरान कर देने वाली खबर देखने को मिली है. कयास लगाए जा रहे थे कि महिला वर्ल्ड कप 2025 में तहलका मचाने वाली खिलाड़ियों को इस ऑक्शन में खूब रकम मिलेगी. लेकिन वो बल्लेबाज अनसोल्ड हुई है जिसने वर्ल्ड कप में 74.75 के औसत से रनों की बारिश कर दी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 27, 2025, 04:36 PM IST
WPL 2026 Mega Aution: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) मेगा ऑक्शन में हैरान कर देने वाली खबर देखने को मिली है. कयास लगाए जा रहे थे कि महिला वर्ल्ड कप 2025 में तहलका मचाने वाली खिलाड़ियों को इस ऑक्शन में खूब रकम मिलेगी. लेकिन वो बल्लेबाज अनसोल्ड हुई है जिसने वर्ल्ड कप में 74.75 के औसत से रनों की बारिश कर दी. मेगा ऑक्शन के लिए 73 स्लॉट्स खाली हैं जबकि 276 खिलाड़ियों को नीलामी के लिए लिस्ट किया गया था,

कौन है ये दिग्गज?

हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की विस्फोटक बल्लेबाज एलिसा हीली की. इवेंट की शुरुआत ही एलिसा हीली के साथ हुई. वह 50 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में पहली खिलाड़ी थीं, लेकिन पांचों फ्रेंचाइजी में से किसी ने भी बोली नहीं लगाई. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हीली को हाल ही में विमेंस वर्ल्ड कप के दौरान पिंडली में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वह इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ लीग मैच नहीं खेल पाईं. 

किसी भी फ्रेंचाइजी ने क्यों नहीं दिखाई दिलचस्पी

एलिसा हीली भले ही वर्ल्ड कप में कुछ मैच चोट से बाहर रहीं. लेकिन जब भी खेलने उतरीं तो उन्होंने बल्ले से तहलका मचा डाला. हीली ने वह पहले भी उंगली की चोट से जूझ चुकी हैं. माना जा रहा है कि फ्रेंचाइजी आने वाले WPL सीज़न के लिए उनकी फिटनेस को लेकर श्योर नहीं हैं. उन्हें 2023 में UP वॉरियर्स ने 70 लाख रुपये में खरीदा था. ऑक्शन में उम्र की एक बड़ी रेंज है. 

ये भी पढे़ं.. WPL 2026 Mega Auction: दीप्ति की लगी लॉटरी, WPL इतिहास की सबसे महंगी प्लेयर बनने से चूकीं

दीप्ति पर बड़ी बोली

टीम इंडिया की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ऑक्शन में चर्चा में रहीं. उनपर यूपी वॉरियर्स की टीम ने खूब पैसे बरसाए. स्मृति मंधाना डब्लूपीएल इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी थीं. उन्हें 3.5 करोड़ रुपये में इस बार रिटेन किया गया जबकि इससे पहले यूपी ने उन्हें 3.4 करोड़ रुपये में खरीदा था. मंधाना का ये रिकॉर्ड टूटेते-टूटते बच गया. दीप्ति शर्मा पर आरटीएम का इस्तेमाल करके दीप्ति को यूपी ने पनी टीम में 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Alyssa HealyWPL auction

