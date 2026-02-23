खुल गई भारतीय बल्लेबाजों की पोल, ऑफ-स्पिन के जाल में फंस रहे ईशान-अभिषेक? पूर्व खिलाड़ी का खुलासा

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया की करारी हार हुई. अब भारत की खराब बल्लेबाजी को लेकर पूर्व खिलाड़ी अभिषेक नायर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.
Trending Photos
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सुपर-8 के मुकाबले में भारतीय टीम को हार मिली. 76 रनों से मिली करारी शिकस्त के बाद चारों तरफ भारतीय बल्लेबाजों की बदनामी हो रही थी. जहां विश्व कप के शुरू होने से पहले 250 और 300 रन बनाने की तथाकथित बातें चल रही थी. वहीं, कल भारतीय बल्लेबाज 188 रन बनाने में भी नाकाम रहे हैं. अब इस पूरे मामले पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभिषेक नायर ने आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण में भारत की सलामी जोड़ी के प्रदर्शन पर चिंता जताई है. उन्होंने खासतौर पर पावरप्ले के दौरान ऑफ स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ बल्लेबाजों की कमजोरी की ओर इशारा किया.वहीं, किशन इस टूर्नामेंट में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज ने पांच मुकाबलों में 35.20 की औसत से 176 रन जुटाए हैं.
अभिषेक ने किया है निराश
ईशान किशन इस टूर्नामेंट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज ने पांच मुकाबलों में 35.20 की औसत से 176 रन जुटाए हैं और टीम के लिए अहम योगदान दिया है.वहीं टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का टी20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने चार मैचों में सिर्फ 15 रन बनाए हैं. वह इस टूर्नामेंट में तीन बार बिना खाता खोले पवेलियन लौट चुके हैं.
शुरुआती दबाव से निपटना होगा
नायर ने कहा कि टीम के टॉप ऑर्डर में साफ सोच और सही लय की कमी दिख रही है. उन्होंने उदाहरण देते हुए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा का जिक्र किया.पूर्व बल्लेबाज ने समझाया कि नई गेंद से ऑफ स्पिनर भी असरदार साबित हो सकते हैं. जब गेंद सीम पर लगती है तो उसमें अनियमित उछाल और हल्का सा मूवमेंट आता है, जिससे पावरप्ले में खुलकर शॉट खेलना आसान नहीं रहता और जोखिम बढ़ जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि वेस्टइंडीज जैसी टीमें रोस्टन चेज जैसे गेंदबाज को शुरुआत में लाकर खास रणनीति अपना सकती हैं, ताकि बल्लेबाजों पर शुरू से दबाव बनाया जा सके.
बल्लेबाजों के लिए चैलेंजिंग
उन्होंने कहा कि ईशान किशन और अभिषेक के बीच इस बात को लेकर थोड़ी असहज बातचीत जरूर होगी कि पारी की शुरुआत में स्ट्राइक कौन संभालेगा. हाल के मैच में ईशान शून्य पर आउट हुए, जबकि वे अच्छी लय में दिख रहे थे. यह टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है और इसे लेकर टीम मैनेजमेंट चर्चा करेगा.उन्होंने यह भी कहा कि ऑफ स्पिन के खिलाफ बेहतर योजना बनानी होगी. जब भारत वेस्टइंडीज से खेलेगा तो रोस्टन चेज पावरप्ले में गेंदबाजी करते नजर आ सकते हैं. ऐसे में बल्लेबाजों को साफ रणनीति के साथ उतरना होगा.नई गेंद से फिंगर स्पिनर अगर कभी-कभी गेंद को सीम पर लगाते हैं तो अतिरिक्त उछाल मिल सकता है. ऊपर से अगर गेंद हवा में थोड़ी धीमी हो और पिच पर लगकर हल्का सा भी टर्न या मूवमेंट करे, तो टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है. ऐसी स्थिति में जरा सी गलतफहमी भी विकेट दिला सकती है.
ये भी पढ़ें: सुंदर ने दिलाया मिलर को गुस्सा, पूरी टीम को भुगतना पड़ा खामियाजा, मैदान पर क्यों गरमाया था माहौल?