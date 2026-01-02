Advertisement
Shocking: दिग्गज क्रिकेटर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान, 87 टेस्ट में ठोके हैं 6206 रन और 16 शतक

Shocking: दिग्गज क्रिकेटर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान, 87 टेस्ट में ठोके हैं 6206 रन और 16 शतक

Usman Khawaja Retirement: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने शुक्रवार(2 जनवरी) को अपने इंटरनेशनल करियर से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी. वह 2026 में संन्यास लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ आगामी पांचवां और आखिरी एशेज टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका आखिरी मैच होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 02, 2026, 06:40 AM IST
Shocking: दिग्गज क्रिकेटर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान, 87 टेस्ट में ठोके हैं 6206 रन और 16 शतक

Usman Khawaja Retirement: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने शुक्रवार(2 जनवरी) को अपने इंटरनेशनल करियर से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी. वह 2026 में संन्यास लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ आगामी पांचवां और आखिरी एशेज टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका आखिरी मैच होगा. 39 साल के इस खिलाड़ी ने अपने परिवार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने शुक्रवार सुबह अपने साथियों को अपने फैसले के बारे में बताया.

88वां टेस्ट खेलकर होंगे रिटायर

ख्वाजा ने 2011 में टेस्ट डेब्यू किया था और सिडनी एशेज टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट में उनका 88वां मैच होगा. वह 2023 में ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे. ख्वाजा मैदान के बाहर एक मजबूत विरासत छोड़ रहे हैं. वह ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पहले पाकिस्तान में जन्मे क्रिकेटर और देश का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले मुस्लिम क्रिकेटर हैं. उन्होंने 40 वनडे में भी हिस्सा लिया..

ऐसा रहा ख्वाजा का इंटरनेशनल करियर

ख्वाजा ने अब तक सभी फॉर्मेट में 8000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाए हैं. 87 टेस्ट मैचों में 16 शतक और 28 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 62.06 रन बनाए. इसके अलावा 40 वनडे में 2 शतक की मदद से 1554 रन ठोके. उन्हें 9 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भी खेलने का मौका मिला. इस दौरान ख्वाजा ने 1 अर्धशतक की मदद से 241 रन बनाए हैं. उन्हें 2023 के लिए मेन्स टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था.

ख्वाजा ने क्या कहा?

ख्वाजा ने कहा, ''मैं आज यह घोषणा करने आया हूं कि मैं सिडनी टेस्ट मैच के बाद सभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूं. भगवान ने क्रिकेट के जरिए मुझे मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा दिया है. उन्होंने मुझे ऐसी यादें दी हैं जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा, ऐसी दोस्ती जो खेल से कहीं आगे है और ऐसे सबक जिन्होंने मुझे मैदान के बाहर वह बनाया जो मैं आज हूं. लेकिन कोई भी करियर एक व्यक्ति का नहीं होता. मुझे जाहिर है बहुत मदद मिली. मेरे माता-पिता को आपके बलिदानों के लिए धन्यवाद जो कभी हाइलाइट रील में नहीं आए.''

ख्वाजा की दूसरी पारी

ख्वाजा अपने करियर का समापन अपने गृहनगर सिडनी में करेंगे, जहां उन्होंने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू भी किया था. इसी मैदान पर ख्वाजा ने 35 साल की उम्र में अपने टेस्ट करियर को फिर से जिंदा किया, जब उन्होंने 2022 की शुरुआत में कोविड के कारण ट्रैविस हेड के मैच से बाहर होने पर इंग्लैंड के खिलाफ दो शतक लगाए थे. चल रही एशेज सीरीज़ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पांच मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे है. ख्वाजा ने सीरीज का पहला मैच खेला था, लेकिन पीठ में खिंचाव के कारण वह दूसरी पारी में बैटिंग नहीं कर पाए, जिसके कारण ट्रैविस हेड ने ओपनिंग की और आखिरकार मैच जिताने वाली पारी खेली. इसके बाद ख्वाजा ब्रिस्बेन में दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए और उन्हें एडिलेड में तीसरे मैच के लिए टीम से बाहर किया जाने वाला था, लेकिन स्टीव स्मिथ को आखिरी समय में चोट लगने के कारण इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए कहा गया.

