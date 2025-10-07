Advertisement
Mumbai Indians की जर्सी में धोनी... सोशल मीडिया पर मची खलबली, वायरल हो रही फोटो

MS Dhoni: भारतीय टीम को तीन आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले एमएस धोनी को देखने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. आईपीएल 2026 का इंतजार धोनी फैंस को बेसब्री से है. लेकिन माही ने इसके लिए फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है. लेकिन इस बीच धोनी की एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें वह मुंबई इंडियंस की जर्सी में नजर आ रहे हैं. 

 

Oct 07, 2025, 05:47 PM IST
धोनी सोशल मीडिया से दूर रहते हैं लेकिन इस वायरल फोटो ने सभी को चौंका दिया.

फुटबॉल मैच में मुंबई की जर्सी

फैंस आईपीएल 2025 के बाद धोनी को लेकर फैंस संशय में बने हुए हैं. अभी कंफर्म नहीं है कि धोनी अगला सीजन खेलेंगे या नहीं. इस बीच धोनी अनौपचारिक फुटबॉल मैच के दौरान मुंबई इंडियंस की जर्सी पहने देखे गए. उन्होंने स्लीवलेस एमआई टैंक टॉप पहना हुआ है. जिसके बाद चारो तरफ ये फोटो वायरल हो गई. एक दशक से भी ज्यादा समय से धोनी सीएसके का हिस्सा हैं लेकिन धोनी को मुंबई की जर्सी में देखना फैंस के लिए एक सरप्राइज से कम नहीं है.

कुछ दिन पहले एक और फोटो हुई थी वायरल

कई हफ्ते पहले धोनी रोहित शर्मा और कपिल देव के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. जहाँ तीनों दिग्गजों की विनम्रता की खूब प्रशंसा हुई थी. उस समारोह का एक वीडियो जो अभी भी वायरल है, क्योंकि तीनों के नाम के आगे आईसीसी ट्रॉफी का टैग लगा हुआ है. कपिल देव ऐसे पहले कप्तान थे जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताई थी. वहीं, धोनी ऐसे पहले कपतान बने जिन्होंने टीम इंडिया को तीन आईसीसी ट्रॉफियों का मालिक बनाया.

रोहित का वर्ल्ड कप वाला सपना

रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप जिताने का सपना अधूरा होता दिखा है. रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने वनडे टीम में कप्तानी से हटा दिया है. उनके स्थान पर शुभमन गिल को टीम की कमान सौंप दी गई है. हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ट्रॉफियां भारत ने रोहित की कप्तानी में जीती और उनका भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

