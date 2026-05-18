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Hindi Newsक्रिकेटCSK vs SRH: नहीं खेलेंगे धोनी... सुनील गावस्कर ने ठोका हैरान करने वाला दावा, बताई अंदर की बात

CSK vs SRH: नहीं खेलेंगे धोनी... सुनील गावस्कर ने ठोका हैरान करने वाला दावा, बताई अंदर की बात

MS Dhoni: आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दहलीज पर है और अब धोनी की गैरमौजूदगी का मुद्दा तूल पकड़ चुका है. सोमवार की शाम चेपॉक में सीएसके की टीम इस सीजन का आखिरी मुकाबला खेलने उतरेगी. चारों तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि धोनी अपने आईपीएल का आखिरी मैच खेलने उतरेंगे. लेकिन ऐसी खबरों को दिग्गज सुनील गावस्कर ने ठुकरा दिया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 18, 2026, 12:47 PM IST
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MS Dhoni: आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दहलीज पर है और अब धोनी की गैरमौजूदगी का मुद्दा तूल पकड़ चुका है. सोमवार की शाम चेपॉक में सीएसके की टीम इस सीजन का आखिरी मुकाबला खेलने उतरेगी. ये मैच हैदराबाद के खिलाफ करो या मरो की स्थिति के समान होगा. प्लेऑफ के लिहाज से सीएसके को हर हाल में इस मैच में जीत दर्ज करनी हैं. लेकिन इस बीच चारों तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि धोनी अपने आईपीएल का आखिरी मैच खेलने उतरेंगे. लेकिन ऐसी अफवाहों को दिग्गज सुनील गावस्कर ने ठुकरा दिया है. गावस्कर ने चौंकाने वाला दावा ठोका. 

2 मैच पहले ही फिट हो गए धोनी

एमएस धोनी ने आईपीएल 2026 में एक भी मुकाबला नहीं खेला है. सीजन की शुरुआत में टीम की हालत नाजुक थी, लेकिन दूसरे हाफ में कमबैक हुआ और प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा हो गईं. धोनी इंजरी के चलते टीम से बाहर थे और मैनेजमेंट ने उनपर कोई रिस्क नहीं लिया. अब धोनी पिछले 2 मैच पहले ही फिट हो गए, लेकिन टीम की लय न बिगाड़ने के चलते वापसी नहीं की. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चेपॉक में धोनी अपने आईपीएल करियर का आखिरी मुकाबला खेलने उतरेंगे. लेकिन गावस्कर का बयान इसके उलट है.

क्या बोले गावस्कर?

जियोस्टार पर बात करते हुए गावस्कर ने कहा, 'SRH के खिलाफ मैच CSK के लिए बहुत अहम है. यह चेपॉक में उनका आखिरी घरेलू मैच है, इसलिए जाहिर है कि फैंन्स MS धोनी को खेलते हुए देखना चाहेंगे. लेकिन वह इस सीजन में बिल्कुल भी नहीं खेले हैं. असल में, उन्होंने एक साल से ज्यादा समय से कोई भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला है. इसलिए, मुझे शक है कि वह इस मोड़ पर ऐसा कोई रिस्क लेना चाहेंगे.'

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खुद नहीं शामिल होंगे माही?

उन्होंने आगे कहा, 'आपको ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है जो मैच-फिट हों और पिछले छह हफ्तों से लगातार खेल रहे हों. धोनी पूरी तरह से टीम-मैन हैं. मुझे नहीं लगता कि वह मौजूदा कॉम्बिनेशन को बिगाड़ना चाहेंगे. अगर वह SRH के खिलाफ खेलते हैं, तो मुझे बहुत हैरानी होगी. यह CSK के लिए 'हर हाल में जीतने वाला' मैच है. जीत उन्हें प्लेऑफ की दौड़ में बनाए रखेगी. उन्हें यह मैच हर कीमत पर जीतना है और ऐसे खिलाड़ी को टीम में लाना जो एक साल से ज्यादा समय से नहीं खेला है, एक जुआ हो सकता है.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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