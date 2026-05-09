वर्ल्ड कप चैंपियन के घर मिली लाश... रिश्तेदार की मौत से खड़ा हुआ बखेड़ा, खेल जगत में खलबली

क्रिकेट जगत से कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं, जिससे पूरा खेल जगत सन्न हो जाता है. अब एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है. जिस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप जिताया उसी के घर से एक लाश मिलने की खबर से खलबली मच चुकी है. हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के क्रिकेट के दिग्गज और 1996 वर्ल्ड कप विजेता टीम के हीरो अरविंद डी सिल्वा की. जिनके घर से एक लाश मिलने की खबर से श्रीलंका क्रिकेट में भूचाल आ गया है.

किसकी है ये लाश?

अरविंदा डी सिल्वा के घर पाई गई इस लाश की पुष्टि श्रीलंकन एयरलाइंस के पूर्व CEO कपिला चंद्रसेना की बताई जा रही है. शुक्रवार सुबह कोलंबो के कोल्लुपिटिया इलाके में स्थित अरविंदा डी सिल्वा के घर में मृत पाए गए. डी सिल्वा का घर पेड्रिस प्लेस में है, पुलिस के मुताबिक यहां शव मिला और ये पूर्व क्रिकेटर अरविंद डी सिल्वा का है. फिलहाल शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका है, लेकिन पूरी वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी.

डी सिल्वा के रिश्तेदार थे चंद्रसेना?

डेली मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कपिला चंद्रसेना और अरविंदा डी सिल्वा रिश्तेदार भी थे. दोनों परिवारों के बीच करीबी संबंध थे क्योंकि चंद्रसेना की पत्नी प्रियंका नियोमाली विजयनायके और अरविंदा डी सिल्वा की पत्नी अनुष्का डी सिल्वा बहनें हैं. मौत के एक दिन पहले ही चंद्रसेना अरविंदा डी सिल्वा के घर पहुंचे थे. कपिला चंद्रसेना पिछले कुछ समय से एक बड़े भ्रष्टाचार मामले के चलते विवादों के घेरे में थे.

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20 लाख डॉलर की रिश्वत

रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रसेना और उनकी पत्नी पर 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विमान खरीद सौदे में रिश्वत लेने के आरोप लगे थे. जांच एजेंसियों ने उनके इस बड़े घपले का दावा ठोका था. हाल ही में उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारीकिया था और उनपर जमानत शर्तों के उल्लंघन का भी आरोप था. कोलंबो के मुख्य मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और जांच शुरू हो चुकी है. श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुना राणातुंगा भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को समझा. अरविंदा डी सिल्वा का नाम महान बल्लेबाजों में आता है. उन्होंने 1996 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक ठोक टीम की जीत में बहुमूल्य योगदान दिया था.