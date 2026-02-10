Advertisement
trendingNow13104770
Hindi Newsक्रिकेटएक मैच, चोट और फिर वर्ल्ड कप खत्म.. अचानक टूर्नामेंट से बाहर हुआ मैच विनर, टेंशन में पड़ी पूरी टीम

एक मैच, चोट और फिर वर्ल्ड कप खत्म.. अचानक टूर्नामेंट से बाहर हुआ मैच विनर, टेंशन में पड़ी पूरी टीम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हुए तीन दिन ही बीते हैं और कुछ टीमों में इंजरी बड़ी टेंशन बन चुकी है. भारतीय टीम के लिए हर्षित राणा के वर्ल्ड कप से बाहर होने की खबर ठंडी ही पड़ी थी कि एक और दिग्गज खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है. वो खिलाड़ी जो इस वर्ल्ड कप में टॉप विकेट टेकर साबित हो सकता था. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 10, 2026, 05:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sri Lanka Cricket
Sri Lanka Cricket

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हुए तीन दिन ही बीते हैं और कुछ टीमों में इंजरी बड़ी टेंशन बन चुकी है. भारतीय टीम के लिए हर्षित राणा के वर्ल्ड कप से बाहर होने की खबर ठंडी ही पड़ी थी कि एक और दिग्गज खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है. वो खिलाड़ी जो इस वर्ल्ड कप में टॉप विकेट टेकर साबित हो सकता था. पहले ही मैच में इस गेंदबाज ने 3 विकेट लेकर धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा क्रूर खेल दिखाया कि पूरे टूर्नामेंट से ही इस प्लेयर का पत्ता कट गया है. 

कौन है ये मैच विनर?

हम जिस प्लेयर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर वानिंदु हसरंगा हैं. हसरंगा अपने दम पर मैच को कभी पलटने का माद्दा रखते हैं. मौका आने पर चौके-छक्के भी जमाते हैं. इस बार वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में हो रहा है जहां स्पिनर्स को बड़ा फायदा मिलता है. ऐसे में हसरंगा नाम टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में हो सकता था. लेकिन ईएसपीएन की रिपोर्ट में पता लगा कि हसरंगा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आयरलैंड के खिलाफ शानदार रहा प्रदर्शन

आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में श्रीलंका ने शानदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले में हसंरगा ने 3/25 के शानदार ओपनिंग परफॉर्मेंस दिया था. इसके बावजूद, स्टार लेग-स्पिनर की हैमस्ट्रिंग की चोट बढ़ गई है, जिसके लिए पहले कई सर्जरी की जरूरत पड़ी है. रिपोर्ट्स में पता चला कोलंबो में उनके स्पेल के दौरान चोट बढ़ गई, जिससे श्रीलंकाई कैंप में उनकी जगह लेने वाले खिलाड़ी को फाइनल करने के लिए समय की कमी हो गई. 

ये भी पढे़ं.. ईशान किशन का क्या कसूर... BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से क्यों काटा पत्ता? जानें वजह

कौन कर सकता है रिप्लेस?

श्रीलंका के ऑलराउंडर दुशान हेमंथा दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बॉलर की बड़ी कमी को पूरा करने के लिए पहले से ही स्टैंडबाय पर हैं. लेकिन निश्चित तौर पर हसरंगा की कमी टीम को खलने वाली है. हसरंगा के टी20 आंकड़े देखें तो वह अपने 100वें टी20 मैच के करीब थे लेकिन अब उन्हें इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा. उन्होंने अभी तक 95 टी20 मुकाबलों में 807 रन जबकि 154 विकेट झटके हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

ICC Men's T20 World Cup 2026

Trending news

भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
India Rafale fighter aircraft deal
भारत का सबसे बड़ा हथियार सौदा! 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील, जानिए कितना है कीमत
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
aimim vs bjp
ओवैसी के गढ़ में BJP का बड़ा दांव, उतार दिया ऐसा कैंडिडेट; टेंशन में आ गई AIMIM
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
om birla
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
 pm modi
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
Assam
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
Debate on no-confidence motion
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
Pushyamitra Shunga
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
bengal violence
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
Sunetra Pawar
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
bad haircut case
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...