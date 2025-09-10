Shocking: राजस्थान रॉयल्स में बड़ा बवाल, राहुल द्रविड़ के बाद अब इस दिग्गज ने छोड़ा टीम का साथ

Rajasthan Royals IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. संजू सैमसन के टीम छोड़ने की खबरों के बीच कोच राहुल द्रविड़ ने इस्तीफा दे दिया. सैमसन अभी भी टीम के कप्तान बने हुए हैं. द्रविड़ के जाने के बाद एक और बड़ी खबर सामने आई है. टीम के सीईओ जेक लश मैक्रम ने भी अपनी राहें अलग कर ली हैं. इन बड़े बदलावों से टीम के अगले आईपीएल सीजन से पहले संकट के बादल छा गए हैं. वहीं, सैमसन का मामला अभी तक नहीं सुलझा है.

रॉयल्स में लगातार बदलाव

यह सब तब शुरू हुआ जब मीडिया में खबरें आईं कि संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स से कहा है कि वह आईपीएल 2026 सीजन के लिए या तो उन्हें रिलीज कर दें या ट्रेड कर दें. जहां इन अफवाहों ने ज़ोर पकड़ा, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा सैमसन में गहरी दिलचस्पी दिखाने की खबरें भी आईं. हालांकि, यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया और उसके कुछ ही दिनों बाद द्रविड़ ने टीम का साथ छोड़ दिया. यह घोषणा रॉयल्स द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई थी. पिछले आईपीएल सीजन के ठीक बाद मार्केटिंग प्रमुख द्विजेंद्र पराशर टीम से अलग हो गए थे. अब सीईओ जेक लश मैक्रम ने भी टीम से नाता तोड़ लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: आज यूएई के खिलाफ कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11? ये सुपरस्टार होंगे OUT, सूर्यकुमार यादव तोड़ देंगे दिल!

अक्टूबर में किया जाएगा रिलीज

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, मैक्रम ने अन्य आईपीएल फ्रेंचाइजी और उद्योग के साथियों को अपने फैसले के बारे में बता दिया है. मैक्रम रॉयल्स में एक जूनियर भूमिका में शामिल हुए थे, फिर ऑपरेशंस विभाग में चले गए और 2021 तक सिर्फ 28 साल की उम्र में सीईओ बन गए. रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्हें अक्टूबर तक अपनी भूमिका से रिलीज कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: SA20 ऑक्शन के टॉप-5 महंगे खिलाड़ी...'वर्ल्ड चैंपियन' कप्तान और 991 विकेट लेने वाला बॉलर अनसोल्ड

क्या टीम में चल रहा है सब कुछ ठीक?

इतने कम समय में दो बड़े नामों के टीम से जाने और सैमसन के बारे में चल रही अफवाहों ने कई लोगों को सवाल करने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर रॉयल्स फ्रेंचाइजी में क्या हो रहा है. पिछले एक महीने की रिपोर्टों से पता चला है कि यह सब जुलाई में टीम के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद शुरू हुआ. आईपीएल के पहले चैंपियन राजस्थान रॉयल्स की टीम 14 लीग मैचों में से सिर्फ चार जीतकर तालिका में नौवें स्थान पर रही थी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टीम के मालिक मनोज बदाले ने फ्रेंचाइजी की कमान संभाल ली है और लगता है कि वह सभी नेतृत्व की भूमिकाओं को भारत से लंदन ले जा रहे हैं.