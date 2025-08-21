आईसीसी रैंकिंग का गजब खेल...स्पिनरों का बोलबाला, 10 में 9 फिरकी के जादूगर, इनमें 2 भारतीय

आईसीसी ने बुधवार को वनडे की गेंदबाजी रैंकिंग जारी की है. चौंकाने वाली बात ये है कि टॉप 10 बॉलर्स में 9 स्पिनर हैं और सिर्फ 1 मात्र तेज गेंदबाज है. आज के समय में कई दिग्गज तेज गेंदबाज होने के बावजूद आईसीसी रैंकिंग में इकलौता तेज गेंदबाज होना होश उड़ाने जैसा है. न्यूजीलैंड के मैट हेनरी इस लिस्ट में इकलौते पेसर हैं. टॉप-10 में भारत के दो स्पिन के जादूगर शामिल हैं. चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इसमें अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं.

वनडे रैंकिंग में भी भारतीय गेंदबाजों का जलवा

भारतीय खिलाड़ी ना सिर्फ टी20 और टेस्ट बल्कि वनडे क्रिकेट की रैंकिंग में भी अपना जलवा कायम कर रखा है. आईसीसी की जारा ताजा वनडे रैंकिंग में 2 भारतीय स्पिन गेंदबाज शामिल हैं. भारत के शानदार फिरकी गेंदबाज चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव और भारत के दिग्गज ऑलराउंडर रवीद्र जडेजा. कुलदीप यादव टॉप 10 में तीसरे पायदान पर काबिज हैं और जडेजा इस लिस्ट में 9वें स्थान पर मौजूद हैं. पूरे विश्व क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है. टेस्ट से लेकर वनडे और टी20 तक हर जगह इंडियन प्लेयर्स ICC रैंकिंग में शामिल है.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के इस दिग्गज ने बनाया था महारिकॉर्ड, कोहली-स्मिथ और विलियम्सन भी तोड़ने में रहे नाकाम

टॉप 10 बॉलर्स की लिस्ट

दक्षिण अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज केशव महाराज 2 स्थान की छलांग लगाते हुए 687 अंकों के साथ नंबर 1 पर पहुंचकर सबको हैरान कर दिया है. वहीं श्रीलंका के महेश तीक्ष्णा और भारतीय चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव को 1-1 पायदान का नुकसान झेलना पड़ा है. तीक्ष्णा दूसरे स्थान पर तो कुलदीप तीसरे पर खिसक गए हैं. चौथे नंबर पर नामीबिया के बर्नार्ड स्कोलट्ज हैं. वहीं अफगानिस्तान के जादुई स्पिनर राशिद खान पांचवें पायदान पर काबिज हैं. न्यूजीलैंड के फिरकी गेंदबाज मिचेल सेंटनर छठे स्थान पर हैं. वहीं लिस्ट में इकलौते तेज गेंदबाज मैट हेनरी सातवें पायदान पर हैं. श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा 8वें, रवींद्र जडेजा 9वें और इकलौते कंगारू स्पिनर एडम जंपा दसवें और आखिरी पायदान पर काबिज हैं.

लिस्ट में इकलौता कीवी पेसर

न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज रहे टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट के बाद तेज गेंदबाजी की जिम्मा अकेले मैट हेनरी ने संभाल रखा है. हेनरी लंबे समय से टीम कीवी टीम की तरफ से खेल रहे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की सीरीज में मैट हेनरी मैच विनर बनकर उभर कर आए. हेनरी ने अपने करियर में खेले 91 मैचों में 165 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/30 रनों का रहा है.