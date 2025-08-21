आईसीसी रैंकिंग का गजब खेल...स्पिनरों का बोलबाला, 10 में 9 फिरकी के जादूगर, इनमें 2 भारतीय
Advertisement
trendingNow12890406
Hindi Newsक्रिकेट

आईसीसी रैंकिंग का गजब खेल...स्पिनरों का बोलबाला, 10 में 9 फिरकी के जादूगर, इनमें 2 भारतीय

टॉप-10 में भारत के दो स्पिन के जादूगर शामिल हैं. चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इसमें अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Two Indians in Top 10 ODI bowlers list
Two Indians in Top 10 ODI bowlers list

आईसीसी ने बुधवार को वनडे की गेंदबाजी रैंकिंग जारी की है. चौंकाने वाली बात ये है कि टॉप 10 बॉलर्स में 9 स्पिनर हैं और सिर्फ 1 मात्र तेज गेंदबाज है. आज के समय में कई दिग्गज तेज गेंदबाज होने के बावजूद आईसीसी रैंकिंग में इकलौता तेज गेंदबाज होना होश उड़ाने जैसा है. न्यूजीलैंड के मैट हेनरी इस लिस्ट में इकलौते पेसर हैं. टॉप-10 में भारत के दो स्पिन के जादूगर शामिल हैं. चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इसमें अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं.

वनडे रैंकिंग में भी भारतीय गेंदबाजों का जलवा

भारतीय खिलाड़ी ना सिर्फ टी20 और टेस्ट बल्कि वनडे क्रिकेट की रैंकिंग में भी अपना जलवा कायम कर रखा है. आईसीसी की जारा ताजा वनडे रैंकिंग में 2 भारतीय स्पिन गेंदबाज शामिल हैं. भारत के शानदार फिरकी गेंदबाज चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव और भारत के दिग्गज ऑलराउंडर रवीद्र जडेजा. कुलदीप यादव टॉप 10 में तीसरे पायदान पर काबिज हैं और जडेजा इस लिस्ट में 9वें स्थान पर मौजूद हैं. पूरे विश्व क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है. टेस्ट  से लेकर वनडे और टी20 तक हर जगह इंडियन प्लेयर्स ICC रैंकिंग में शामिल है. 

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के इस दिग्गज ने बनाया था महारिकॉर्ड, कोहली-स्मिथ और विलियम्सन भी तोड़ने में रहे नाकाम

 

टॉप 10 बॉलर्स की लिस्ट

दक्षिण अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज केशव महाराज  2 स्थान की छलांग लगाते हुए 687 अंकों के साथ नंबर 1 पर पहुंचकर सबको हैरान कर दिया है. वहीं श्रीलंका के महेश तीक्ष्णा और भारतीय चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव को 1-1 पायदान का नुकसान झेलना पड़ा है. तीक्ष्णा दूसरे स्थान पर तो कुलदीप तीसरे पर खिसक गए हैं. चौथे नंबर पर नामीबिया के बर्नार्ड स्कोलट्ज हैं. वहीं अफगानिस्तान के जादुई स्पिनर राशिद खान पांचवें पायदान पर काबिज हैं. न्यूजीलैंड के फिरकी गेंदबाज मिचेल सेंटनर छठे स्थान पर हैं. वहीं लिस्ट में इकलौते तेज गेंदबाज मैट हेनरी सातवें पायदान पर हैं. श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा 8वें, रवींद्र जडेजा 9वें और इकलौते कंगारू स्पिनर एडम जंपा दसवें और आखिरी पायदान पर काबिज हैं.

लिस्ट में इकलौता कीवी पेसर

न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज रहे टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट के बाद तेज गेंदबाजी की जिम्मा अकेले मैट हेनरी ने संभाल रखा है. हेनरी लंबे समय से टीम कीवी टीम की तरफ से खेल रहे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की सीरीज में मैट हेनरी मैच विनर बनकर उभर कर आए. हेनरी ने अपने करियर में खेले 91 मैचों में 165 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/30 रनों का रहा है.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Shocking ODI rankingKuldeep YadavRavindra jadeza

Trending news

माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में LoC पर पकड़ा गया 'जासूस' कबूतर, पैरो में बंधी थी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में LoC पर पकड़ा गया 'जासूस' कबूतर, पैरो में बंधी थी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
;