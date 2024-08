क्रिकेट इतिहास में सबसे खराब रिव्यू...टेस्ट मैच हुआ कुछ ऐसा, कप्तान की हो गई सरेआम बेइज्जती

England Vs Sri Lanka Lords 2nd Test: क्रिकेट के मौजूदा दौर में रिव्यू का रोल काफी अहम है. भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को तो इसमें मास्टर कहा जाता है. डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) को तो धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा जाने लगा. कई अंपायरों ने खुद धोनी की इस मामले में तारीफ की है. अब एक कप्तान ने ऐसा रिव्यू लिया है जिसे देखने के बाद सबने अपना सिर पीट लिया. क्रिकेट जगत में उस कप्तान की काफी आलोचना हो रही है और रिव्यू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

लॉर्ड्स में दिखा अजीब नजारा

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गस एटकिंसन के शानदार शतक ने सभी का ध्यान खींचा, जिन्होंने पहली पारी में 118 रनों की तेज पारी खेली. उनके अलावा जो रूट ने 143 रन की पारी खेली. हालांकि, चर्चा का विषय श्रीलंका की बल्लेबाजी के दौरान कप्तान ओली पोप द्वारा की गई गलती थी. इस कारण उनकी काफी आलोचना हो रही है और वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं.

इंग्लैंड और ओली पोप के लिए ब्रेन-फेड मोमेंट

यह घटना श्रीलंकाई बल्लेबाजी के दूसरे ओवर में हुई, जब ओली पोप ने क्रिकेट के इतिहास में सबसे खराब रिव्यू लिया. इंग्लैंड के लिए हीरो एटकिंसन ने श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने को ऑफ के बाहर एक लेंथ बॉल डाली. गेंद बल्ले से दूर चली गई और सीधे कीपर जेमी स्मिथ के हाथों में चली गई. जो रूट से सलाह लेने के बाद पोप ने इसे कैच-बिहाइंड के लिए रिव्यू लेने का फैसला किया. विकेटकीपर जेमी स्मिथ की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी. रिप्ले में साफ पत चल रहा था कि गेंद बल्ले से काफी दूर थी और निर्णय लेने के लिए अल्ट्रा-एज की भी जरूरत नहीं थी. इंग्लैंड का यह रिव्यू बर्बाद हो गया और ओली पोप क्रिकेट एक्सपर्ट के निशाने पर आ गए.

Could Ollie Pope be any more shit at reviews? Even without my glasses on, i could see that was not-out! Seems to be lead quite a bit by Root too... #ENGvSL — Trist (@YNWA_4Life) August 30, 2024

Can we ban Ollie Pope from making review decisions please? #bbccricket — Tim C (@Tbc_276) August 30, 2024

Ollie Pope captaining England was a new low.

(1) Low-energy clueless captaincy; he was lost and confused half the time.

(2) Dreadful reviews.

(3) The umpires spoke to Root about the light issue, while Pope stood, like a spare part, to the side.

How on earth did he get the job? pic.twitter.com/eVuYJGE2yP — PaulG (@PaulG284) August 21, 2024

एटकिंसन ने किया कमाल

एटकिंसन उस समय बल्लेबाजी करने आए जब इंग्लैंड कुछ रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था. तेज गेंदबाज ने बल्ले से अपनी क्लास दिखाई और सिर्फ 115 गेंदों पर 118 रनों की शानदार पारी खेलकर इंग्लैंड को 427 रनों तक पहुंचाया. वह लॉर्ड्स में दोनों ऑनर्स बोर्ड (बल्ले और गेंद) पर अपना नाम दर्ज कराने वाले सबसे तेज क्रिकेटर बन गए. यह उनका पहला फर्स्ट क्लास शतक भी था, जो संभावित रूप से इंग्लैंड को सीरीज में 2-0 की बढ़त दिलाने में मदद कर सकता है.

एटकिंसन के नाम खास उपलब्धि

एटकिंसन लॉर्ड्स में आठवें नंबर या उससे नीचे की स्थिति से टेस्ट शतक लगाने वाले सिर्फ छठे क्रिकेटर बन गए. श्रीलंका की टीम पहली पारी में 196 रनों पर सिमट गई. इस तरह इंग्लैंड को 231 रन की बढ़त मिली. उसने दूसरे दिन खेल समाप्त होने के समय एक विकेट पर 25 रन बना लिए हैं और उसकी कुल बढ़त अब 256 रनों की हो चुकी है. डेनियल लॉरेंस 7 रन बनाकर लाहिरू कुमारा का शिकार बने. बेन डकेट 15 और कप्तान ओली पोप 2 रन बनाकर नॉटआउट हैं.