रिजवान की कप्तानी का सट्टेबाजी से कनेक्शन... लालची PCB की नहीं मानी बात, गंवानी पड़ी कैप्टेंसी

पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों कप्तानी के चलते भूचाल मचा हुआ है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाने का फैसला किया और शाहीन अफरीदी को टीम की कमान सौंप दी है. लेकिन अब रिजवान की कप्तानी जाने की हैरान कर देने वाली वजह सामने आई है. उनकी कप्तानी जाने का कनेक्शन सट्टेबाजी एप से निकलकर आया है.

लालची PCB ने निकाला गुस्सा

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रिजवान की कप्तानी से हटाने का मुख्य कारण उनकी सट्टेबाजी कंपनियों को बढ़ावा देने से इनकार करना है. रिजवान ने पीसीबी को स्पष्ट बता दिया था कि वे ऐसी कंपनियों का समर्थन नहीं करेंगे, जो बोर्ड के साथ सहयोग कर रही हैं. जिसके चलते लालची पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाकर अपना गुस्सा निकाला.

सूत्र ने दी जानकारी

एक पीसीबी स्रोत ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'रिजवान ने पीसीबी को सूचित किया था कि वे सट्टेबाजी कंपनियों का समर्थन नहीं करेंगे. यही उनकी बर्खास्तगी का मुख्य कारण है. वे पीसीबी के सरोगेट सट्टेबाजी फर्मों के साथ सहयोग के खिलाफ थे.' इस साल की शुरुआत में कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के लिए खेलते हुए रिज़वान ने एक सट्टेबाजी वेबसाइट के लोगो वाले जर्सी पहनने से इनकार कर दिया था.

बिना स्पान्सर उतरे थे रिजवान

रिजवान बिना मुख्य स्पॉन्सर के लोगो के मैदान पर उतरे थे. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल 'कॉट बिहाइंड' पर कहा, 'अगर उन्होंने फिलिस्तीन के बारे में कुछ कहा है, तो क्या आप उन्हें कप्तानी से हटा देंगे? इस्लामी देश में गैर-इस्लामी कप्तानों की मानसिकता बेहद खराब है.' साउथ अफ्रीका के खिलाफ नवंबर में होने वाली सीरीज में शाहीन अफरीदी पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे.