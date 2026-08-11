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क्या है Ozempic & Mounjaro? विराट की तरह स्लिम-फिट दिखने का शॉर्टकट, कौन-कौन कर रहा इस्तेमाल?

विराट कोहली सिर्फ अपने खेल को लेकर फैंस के दिलों में नहीं बसते, बल्कि अपनी फिटनेस से भी महफिल लूट लेते हैं. विराट जैसी स्लिम-फिट बॉडी पाने की होड़ लगी ही रहती है. लेकिन अब खबर है कि कुछ भारतीय क्रिकेटर इसके लिए वजन घटाने वाला इंजेक्शन ले रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 11, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:19 PM IST
क्या है Ozempic & Mounjaro? विराट की तरह स्लिम-फिट दिखने का शॉर्टकट, कौन-कौन कर रहा इस्तेमाल?

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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