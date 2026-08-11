क्या है Ozempic & Mounjaro? विराट की तरह स्लिम-फिट दिखने का शॉर्टकट, कौन-कौन कर रहा इस्तेमाल?

टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली 38 की उम्र में भी अपनी फुर्ती और फिटनेस से चर्चा में रहते हैं. हर कोई विराट जैसा फिट दिखना चाहता है. आज के समय में फिट और एथलेटिक दिखना सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि एक बड़ा दबाव बन चुका है. लेकिन खबर है कि कुछ भारतीय क्रिकेटर्स खुद को विराट जैसा फिट दिखने के लालच में शॉर्टकट अपना रहे हैं. क्रिकेटर्स फिट और स्लिम रखने के लिए इंजेक्शन ले रहे हैं.
क्रिकेट की दुनिया में फिटनेस का दबाव और ज्यादा महसूस किया जा रहा है. क्रिकब्लॉगर की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीनियर खिलाड़ी प्लेयर्स के साथ युवा क्रिकेटर्स भी GLP-1 दवाओं का सहारा ले रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेटर्स और आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ियों के बीच स्लिम लुक पाने के लिए ओजेम्पिक (Ozempic) और माउंजारो (Mounjaro) जैसे वजन घटाने वाले इंजेक्शन लेने का चलन तेजी से बढ़ रहा है.
बात करें विराट कोहली की, तो उनका नाम सबसे फिट एथलीट्स में शुमार है, लेकिन ये सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है. उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत, सख्त डाइट और सालों के अनुशासन का रास्ता चुना. लेकिन अब कुछ क्रिकेटर्स इसके लिए शॉर्टकट अपना रहे हैं. पब्लिकेशन के हवाले से एक सूत्र ने कहा, "इसे रेगुलर वर्कआउट के साथ-साथ वजन घटाने के शॉर्टकट के तौर पर देखा जा रहा है. इसीलिए कुछ क्रिकेटर इसे चुन रहे हैं. यहां तक कि बॉलीवुड स्टार्स भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं."
अब सवाल है कि ओज़ेम्पिक और माउंजारो क्या बला है. बता दें, ये टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली GLP-1 आधारित दवाएं हैं. ओजेम्पिक में 'सेमाग्लूटाइड' होता है जो भूख को दबाता है और पाचन प्रक्रिया को धीमा करता है. वहीं, माउंजारो में 'टिरज़ेपेटाइड' होता है जो ब्लड शुगर के साथ-साथ वजन घटाने में तेजी से असर दिखाता है. ये दोनों दवाएं शरीर में इंजेक्शन के जरिए ली जाती हैं.
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विराट कोहली की तरह अनुशासन और कठिन डाइट का पालन फिटनेस का एक भरोसेमंद तरीका है. लेकिन इस शॉर्टकट के नुकसान हैं. भले ही ये इंजेक्शन तेजी से वजन घटाने में मदद करते हैं, लेकिन इन इंजेक्शन से जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, पेट में ऐंठन और कब्ज जैसी समस्याएं होना बेहद आम है. बिना डॉक्टरी सलाह के सिर्फ स्लिम दिखने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल शरीर के मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचा सकता है.
एक तरफ जहां खिलाड़ी स्लिम दिखने के लिए ऐसे तरीके अपना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों की फिटनेस और बार-बार होने वाली चोटों से परेशान है. जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, नितीश रेड्डी, हर्षित राणा, आकाश दीप, वाशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन जैसे कई बड़े खिलाड़ी इस वक्त अलग-अलग चोटों के कारण रिहैब से गुजर रहे हैं. जिसके चलते बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सिलेंस सवालों के घेरे में है.