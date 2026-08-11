क्या है Ozempic & Mounjaro? विराट की तरह स्लिम-फिट दिखने का शॉर्टकट, कौन-कौन कर रहा इस्तेमाल?

बात करें विराट कोहली की, तो उनका नाम सबसे फिट एथलीट्स में शुमार है, लेकिन ये सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है. उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत, सख्त डाइट और सालों के अनुशासन का रास्ता चुना. लेकिन अब कुछ क्रिकेटर्स इसके लिए शॉर्टकट अपना रहे हैं. पब्लिकेशन के हवाले से एक सूत्र ने कहा, "इसे रेगुलर वर्कआउट के साथ-साथ वजन घटाने के शॉर्टकट के तौर पर देखा जा रहा है. इसीलिए कुछ क्रिकेटर इसे चुन रहे हैं. यहां तक कि बॉलीवुड स्टार्स भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं."