IND vs PAK: महामुकाबले से पहले दुबई से आई चौंकाने वाली खबर.. टीम इंडिया भी मैच का करेगी 'विरोध', गंभीर ने भी तोड़ी चुप्पी

Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के बीच महामुकाबले से पहले चारो तरफ माहौल गर्म हो रखा है. सोशल मीडिाय पर इस मैच का विरोध देखने को मिला. कभी बीसीसीआई कभी सरकार तो कभी प्लेयर्स पर सवाल खड़े किए गए. अब खबर है कि प्लेयर्स भी इस मैच के लिए सांकेतिक विरोध करते नजर आएंगे. 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिला था, जिसके बाद से ही भारत-पाक के बीच हर मैच को बायकॉट करने की मांगे उठ रही हैं.

प्लेयर्स को किया जा रहा टारगेट

एशिया कप 2025 के मुकाबले को बायकॉट करने की मांगों में टीम इंडिया के प्लेयर्स पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में प्लेयर्स ने बायकॉट कर मैच को रद्द करवा दिया था. लेकिन इस बार मैच होगा इसकी पुष्टि हो चुकी है. मैच को लेकर चल रहे बवाल का असर भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी देखने को मिला है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्लेयर्स भी इस मैच का सांकेतिक विरोध का प्लान बना रहे हैं.

कैसे करेंगे विरोध?

एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेयर्स प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं. यह पाकिस्तान टीम से हाथ न मिलाने या फिर काली पट्टी बाँधने या अन्य संभावित तरीकों से हो सकता है. ये किसी इशारे की तरह होगा जिससे साफ हो कि यह संदेश मिले कि हर भारतीय पाकिस्तान के प्रति कितनी भावनाएं रखता है. शनिवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए भारत के सहायक कोच रयान टेन डोएशेट ने भी स्वीकार किया था कि पूरा कैंप मैच को लेकर लोगों की भावनाओं से वाकिफ है.

क्या बोले थे कोच?

गौतम गंभीर ने इस मुद्दे पर कहा आपको गेम पर ध्यान देना है. यह मैच दुबई में हो रहा है. इसलिए इसमें फैंस कुछ नहीं कर सकते. चाहे नारेबाजी करें या कुछ भी. वहीं, टेन डोएशेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हम निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं और प्रबल भावनाओं से वाकिफ हैं. गौती का संदेश बहुत ही पेशेवर रहा है, जिसमें उन्होंने उन चीजों की चिंता न करने की बात कही है जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं.'