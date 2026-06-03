2 महीने पहले बनाया वर्ल्ड चैंपियन... अब सूर्या की कप्तानी पर लटकी 'तलवार', कौन होगा नया कप्तान?

टीम इंडिया ने मार्च में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में जीता. आमतौर पर टीम के खराब प्रदर्शन पर कप्तानी में बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां टीम को चैंपियन बनाने के बाद ही कप्तानी जाने के चर्चे शुरू हो गए हैं. खबर है कि सूर्यकुमार यादव जल्द ही कप्तानी से हट सकते हैं.
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टीम इंडिया ने मार्च में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में जीता. आमतौर पर टीम के खराब प्रदर्शन पर कप्तानी में बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां टीम को चैंपियन बनाने के बाद ही कप्तानी जाने के चर्चे शुरू हो गए हैं. खबर है कि सूर्यकुमार यादव जल्द ही कप्तानी से हट सकते हैं. वह इन दिनों अपने खराब दौर से गुजर रहे हैं. स्काई का बल्ला आईपीएल 2026 में नहीं चला और अब मुंबई टी20 लीग में भी खराब शुरुआत की है.
सभी के जेहन में सवाल होगा कि आखिर क्यों सूर्यकुमार यादव की कप्तानी जाने की खबर है. उनकी फॉर्म और कलाई की चोट ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है. जल्द ही जल्द ही सेलेक्टर्स आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में टीम इंडिया के चयन पर बैठक करेंगे. यहां, सूर्यकुमार यादव बड़ा मुद्दा बन सकते हैं. यह कदम उठाया जाना तय था, क्योंकि खराब फॉर्म के चलते वह कई दिनों से अजीत अगरकर वाली चयन समीति के रडार पर हैं.
अब सवाल है कि अगला कप्तान कौन होगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक श्रेयस अय्यर टी20 टीम की कमान संभालते नजर आ सकते हैं. उन्हें पहले ही व्हाइट बॉल क्रिकेट में नेतृत्व के उम्मीदवारों में से एक के तौर पर चुना गया था और ODI टीम में उनका प्रमोशन इसी योजना का पहला कदम था. उनकी बैटिंग पोजीशन पर भी अपडेट है कि अय्यर नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं. अय्यर ने अपनी कप्तानी से आईपीएल में सभी को प्रभावित किया है.
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टाइम्स ऑफ इंडिया को एक सूत्र ने बताया, "अजीत एक बहुत मजबूत चीफ सेलेक्टर हैं, अब तक इस पद पर रहे लोगों में से सबसे मजबूत. उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ कड़े फैसले लिए हैं और उनके पास, अपनी पैनल के साथ मिलकर, T20I कप्तानी और आगे की राह के लिए एक प्लान तैयार है. यही वजह है कि श्रेयस को वनडे में उप-कप्तान बनाया गया था और T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने जो आखिरी बाइलेटरल सीरीज खेली थी, उसमें वह टीम का हिस्सा थे."
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