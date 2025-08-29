असंभव रिकॉर्ड: W, W, W, W, W, W, W... RUN OUT का गजब टोटका, रन दौड़ने से कांप रहे थे बल्लेबाज
Advertisement
trendingNow12901766
Hindi Newsक्रिकेट

असंभव रिकॉर्ड: W, W, W, W, W, W, W... RUN OUT का गजब टोटका, रन दौड़ने से कांप रहे थे बल्लेबाज

Shameful Cricket Record: क्रिकेट के खेल में सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि किस्मत का भी अहम रोल होता है. रन आउट, नर्वस नाइंटीज जैसे विकेट किस्मत खराब होने से ही होते हैं. हम ऐसे ही एक रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पूरी टीम बदनसीब नजर आई. टीम के 7 बल्लेबाज रन आउट हो गए.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Run out
Run out

Shameful Cricket Record: क्रिकेट के खेल में सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि किस्मत का भी अहम रोल होता है. रन आउट, नर्वस नाइंटीज जैसे विकेट किस्मत खराब होने से ही होते हैं. हम ऐसे ही एक रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पूरी टीम बदनसीब नजर आई. टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. दिलचस्प बात है कि टीम के एक, दो या तीन नहीं बल्कि 7 बल्लेबाज खराब किस्मत के चलते रन आउट का शिकार हो गए. 

सबसे ज्यादा रन आउट

यह शर्मनाक रिकॉर्ड टी20 क्रिकेट का है, जिसमें एक ही पारी में 7 बल्लेबाजों के रन आउट का दाग देखने को मिलता है. टी20 इतिहास की एक पारी में कभी इतने बल्लेबाज रन आउट नहीं हुए. अब इस रिकॉर्ड का टूटना या फिर रवांडा की टीम पर से ये दाग हटना भी नामुमकिन नजर आता है. ये शर्मनाक रिकॉर्ड साल 2022 में बना था जब रवांडा और मलावी की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरी थीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुए 7 रन आउट? 

रवांडा की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. इस दौरान टीम के ओपनिंग बल्लेबाज ही रन आउट का शिकार हो गए. इसके बाद रन आउट का सिलसिला नहीं थमा और लगातार बल्लेबाज रन आउट होते ही रहे. यहां तक 10वें नंबर का बल्लेबाज भी रन आउट हो गया. इस मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन आउट का शर्मनाक रिकॉर्ड बना. 

ये भी पढे़ं.. 4 गेंद में 4 विकेट और तूफानी हैट्रिक... अनजान भारतीय गेंदबाज ने मचाई सनसनी, पलक झपकते बल्लेबाज किए ढेर

6 बार हुए 5 रन आउट

7 बल्लेबाज के रन आउट के बावजूद रवांडा को जीत मिल गई. इससे पहले 6 मुकाबलों में ज्यादा से ज्यादा 5 बल्लेबाज रन आउट हुए थे, लेकिन इस मैच का रिकॉर्ड अब टूटना काफी मुश्किल है. देखना होगा कि ये दाग किसी और टीम पर लगता है या रवांडा इस शर्मनाक रिकॉर्ड के साथ क्रिकेट इतिहास में नंबर-1 नजर आएगी. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
;