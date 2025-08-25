शर्मनाक: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0... 6 रन पर पूरी टीम ऑलआउट, मिनटों में खत्म हो गई पारी

Shameful Cricket Record: क्रिकेट के खेल में हर टीम या खिलाड़ी के लिए एक दौर ऐसा आता है जिसे भूलना भी मुश्किल हो जाता है. कई रिकॉर्ड्स यादगार होते हैं तो कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड्स का दाग हमेशा लगा रह जाता है. रिकॉर्डलिस्ट में एक ऐसा भी आंकड़ा है जब महज 6 रन के स्कोर पर पूरी टीम ऑलआउट हो गई थी.

Shameful Cricket Record: क्रिकेट के खेल में हर टीम या खिलाड़ी के लिए एक दौर ऐसा आता है जिसे भूलना भी मुश्किल हो जाता है. कई रिकॉर्ड्स यादगार होते हैं तो कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड्स का दाग हमेशा लगा रह जाता है. रिकॉर्डलिस्ट में एक ऐसा भी आंकड़ा है जब महज 6 रन के स्कोर पर पूरी टीम ऑलआउट हो गई थी. टीम के बल्लेबाज विरोधियों के सामने रहम की भीख मांगने पर मजबूर नजर आए थे. रेड बॉल क्रिकेट की एक पारी मिनटों में खत्म हो गई. 7 बल्लेबाजों का नहीं खुला खाता क्रिकेट इतिहास में ये एक इकलौता मैच है जब पूरी टीम मिलकर 10 रन भी बनाने में कामयाब नहीं हुई. इस शर्मनाक रिकॉर्ड को बने 100 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड शायद ही कभी टूटे. 7 बल्लेबाज खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हुए. यह रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना था. साल 1810 में लॉर्ड्स के मैदान पर एक मैच खेला गया था जिसमें इंग्लैंड और द बीएस की टीमें आमने-सामने थीं. ताश के पत्तों की तरह बिखरी टीम ये शर्मनाक रिकॉर्ड द बीएस टीम के नाम है. पहली पारी में इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने इस टीम ने जैसे-तैसे 100 का आंकड़ा पार किया और 137 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हुई. लेकिन इसके बाद जब बारी दूसरी पारी की आई तो ये टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई. बल्लेबाज मैदान में उतरे और आते ही वापस चले जाते. ये सिलसिला तब तक चला जब तक पूरी टीम ढेर नहीं हुई. ये भी पढे़ं.. US Open में बवाल... मेदवेदेव ने बीच मैच में खोया आपा, लाइव मैच में रेफरी पर भड़के फैंस 6 रन पर ऑलआउट इस टीम की तरफ से टॉप स्कोरर जॉन बेल्स थे जिन्होंने महज 4 रन बनाए. इसके अलावा दो बल्लेबाज 1-1 रन पर आउट हुए और टीम के स्कोर को 6 तक पहुंचाया. इंग्लैंड की तरफ से एक गेंदबाज ने 5 विकेट अपने नाम किए. घातक गेंदबाजी के चलते बीएस की टीम में गजब की दहशत देखने को मिली थी. इस रिकॉर्ड को 200 से ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन ये शर्मनाक रिकॉर्ड हमेशा के लिए अमर हो चुका है.