शर्मनाक: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0... 6 रन पर पूरी टीम ऑलआउट, मिनटों में खत्म हो गई पारी
Advertisement
trendingNow12896469
Hindi Newsक्रिकेट

शर्मनाक: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0... 6 रन पर पूरी टीम ऑलआउट, मिनटों में खत्म हो गई पारी

क्रिकेट के खेल में हर टीम या खिलाड़ी के लिए एक दौर ऐसा आता है जिसे भूलना भी मुश्किल हो जाता है. कई रिकॉर्ड्स यादगार होते हैं तो कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड्स का दाग हमेशा लगा रह जाता है.

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bowled
Bowled

Shameful Cricket Record: क्रिकेट के खेल में हर टीम या खिलाड़ी के लिए एक दौर ऐसा आता है जिसे भूलना भी मुश्किल हो जाता है. कई रिकॉर्ड्स यादगार होते हैं तो कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड्स का दाग हमेशा लगा रह जाता है. रिकॉर्डलिस्ट में एक ऐसा भी आंकड़ा है जब महज 6 रन के स्कोर पर पूरी टीम ऑलआउट हो गई थी. 

  1. Shameful Cricket Record: क्रिकेट के खेल में हर टीम या खिलाड़ी के लिए एक दौर ऐसा आता है जिसे भूलना भी मुश्किल हो जाता है. कई रिकॉर्ड्स यादगार होते हैं तो कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड्स का दाग हमेशा लगा रह जाता है. रिकॉर्डलिस्ट में एक ऐसा भी आंकड़ा है जब महज 6 रन के स्कोर पर पूरी टीम ऑलआउट हो गई थी. टीम के बल्लेबाज विरोधियों के सामने रहम की भीख मांगने पर मजबूर नजर आए थे. रेड बॉल क्रिकेट की एक पारी मिनटों में खत्म हो गई. 
  2. 7 बल्लेबाजों का नहीं खुला खाता
  3. क्रिकेट इतिहास में ये एक इकलौता मैच है जब पूरी टीम मिलकर 10 रन भी बनाने में कामयाब नहीं हुई. इस शर्मनाक रिकॉर्ड को बने 100 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड शायद ही कभी टूटे. 7 बल्लेबाज खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हुए. यह रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना था. साल 1810 में लॉर्ड्स के मैदान पर एक मैच खेला गया था जिसमें इंग्लैंड और द बीएस की टीमें आमने-सामने थीं. 
  4. ताश के पत्तों की तरह बिखरी टीम
  5. ये शर्मनाक रिकॉर्ड द बीएस टीम के नाम है. पहली पारी में इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने इस टीम ने जैसे-तैसे 100 का आंकड़ा पार किया और 137 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हुई. लेकिन इसके बाद जब बारी दूसरी पारी की आई तो ये टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई. बल्लेबाज मैदान में उतरे और आते ही वापस चले जाते. ये सिलसिला तब तक चला जब तक पूरी टीम ढेर नहीं हुई. 
  6. ये भी पढे़ं.. US Open में बवाल... मेदवेदेव ने बीच मैच में खोया आपा, लाइव मैच में रेफरी पर भड़के फैंस
  7. 6 रन पर ऑलआउट
  8. इस टीम की तरफ से टॉप स्कोरर जॉन बेल्स थे जिन्होंने महज 4 रन बनाए. इसके अलावा दो बल्लेबाज 1-1 रन पर आउट हुए और टीम के स्कोर को 6 तक पहुंचाया. इंग्लैंड की तरफ से एक गेंदबाज ने 5 विकेट अपने नाम किए. घातक गेंदबाजी के चलते बीएस की टीम में गजब की दहशत देखने को मिली थी. इस रिकॉर्ड को 200 से ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन ये शर्मनाक रिकॉर्ड हमेशा के लिए अमर हो चुका है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता दे दिया ये मंत्र
PM Modi
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता दे दिया ये मंत्र
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
Online Gaming Bill
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
uma bharti
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर चला ईडी का चाबुक, 13 करोड़ की संपत्तियां अटैच
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर चला ईडी का चाबुक, 13 करोड़ की संपत्तियां अटैच
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
;