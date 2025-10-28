बड़ा खुलासा: ड्रेसिंग रूम में अचानक गिर गए थे श्रेयस अय्यर, खतरे में थी जान, BCCI मेडिकल टीम ने फिर...

Shreyas Iyer Collapsed in Dressing Room: भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में तीसरे टेस्ट मैच के दौरान बुरी तरह चोटिल हो गए थे. उसके बाद उन्हें वहां अस्पताल में भर्ती कराया गया. अय्यर की हालत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भी रखा गया और अब वह स्थिति कंट्रोल में आने के बाद उन्हें आईसीयू से बाहर किया गया. मैच के दौरान एलेक्स कैरी का शानदार कैच पकड़ते समय उनकी पसलियों में चोट लगी थी, जिससे उन्हें आंतरिक रक्तस्राव (Internal Bleeding) हुआ है.

बोर्ड जारी कर कर सकता है बुलेटिन

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार (27 अक्टूबर) को अय्यर के चोट के बारे में जानकारी दी थी. अब उनके माता-पिता के पहुंचने के बाद बोर्ड एक और विस्तृत बुलेटिन जारी कर सकता है. अय्यर की हालत स्थिर बताई जा रही है. टीम के फिजियो और डॉक्टर ने सही समय पर बेहतरीन तरीके से सबकुछ मैनेज किया. समय पर इलाज से उन्हें फायदा हो रहा है.

ड्रेसिंग रूम में बिगड़ी थी हालत

खबरों के मुताबिक, बैकवर्ड पॉइंट से पीछे दौड़ते हुए डाइव लगाकर कैच लेते समय अय्यर की बाईं निचली पसली क्षेत्र में चोट लगी थी. ड्रेसिंग रूम में लौटने पर अय्यर कथित तौर पर बेहोश हो गए और उनके वाइटल पैरामीटर्स (जरूरी शारीरिक मापदंड) खतरनाक रूप से कम हो गए थे. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां स्कैन से पता चला कि उन्हें "प्लीहा (Spleen) में लैसरेशन इंजरी" हुई है.

कब तक अस्पताल में रहेंगे अय्यर?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 30 वर्षीय अय्यर 2 से 7 दिनों तक निगरानी में रहेंगे. ड्रेसिंग रूम में लौटने पर अय्यर के वाइटल पैरामीटर्स में उतार-चढ़ाव आने पर बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने तुरंत कार्रवाई की. टीम डॉक्टर और फिजियो ने कोई जोखिम नहीं लिया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए. चीजें अब स्थिर हैं, लेकिन यह घातक हो सकता था. अय्यर के लगभग तीन सप्ताह तक एक्शन से बाहर रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब रिकवरी की अवधि अधिक लंबी हो सकती है.