4 गेंद में 4 विकेट और तूफानी हैट्रिक... अनजान भारतीय गेंदबाज ने मचाई सनसनी, पलक झपकते बल्लेबाज किए ढेर

4 Wickets in 4 Balls:
4 Wickets in 4 Balls: भारत में दलीप ट्रॉफी का शोर हर दिन तेज होता नजर आ रहा है. इस टूर्नामेंट में उभरते सितारे एक से बढ़कर एक धमाकेदार प्रदर्शन करते दिख रहे हैं. अब एक गेंदबाज ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. इस गेंदबाज ने ऐसी तूफानी हैट्रिक ली की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई है. इस हैट्रिक से इस गेंदबाज ने कपिल देव की गेंदबाजी की याद दिला दी है.
कपिल देव के क्लब में एंट्री
ये गेंदबाज आकिब नबी हैं जो दलीप ट्रॉफी के इतिहास में हैट्रिक जमाने वाले तीसरे गेंदबाज साबित हुए हैं. इससे पहले दो गेंदबाजों ने हैट्रिक का कारनामा किया है. लेकिन इस टूर्नामेंट के इतिहास में 4 गेंद पर चार विकेट लेने वाले आकिब पहले गेंदबाज बने हैं.आकिब ने हैट्रिक पूरी कर दिग्गज कपिल देव के क्लब में पहुंच गए. दलीप ट्रॉफी में इससे पहले कपिल देव और साईराज बहुतुले दलीप ट्रॉफी में हैट्रिक जमा चुके हैं. कपिल देव ने 1978/79 में जबकि साईराज बहुतुले ने 2000/01 सीजन में ये कारनामा किया था.
ईस्ट जोन की बैटिंग तहस-नहस
आकिब जम्मू-कश्मीर के बारामूला के रहने वाले हैं. 28 वर्षीय ने बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन के क्वार्टर फाइनल मैच में रोमांच भर दिया. उन्होंने 53वें ओवर में आकिब नबी ने आखिरी तीन गेंदों पर तीन विकेट झटके, इसके बाद जब अगली बार गेंदबाजी करने आए तो पहली ही बॉल पर एक विकेट लेकर 4 गेंद में 4 विकेट का कारनामा कर दिखाया.
कैसे झटके 4 गेंद में 4 विकेट
आकिब ने सूरज जायसवाल को 10 रन पर आउट किया और इसके बाद मनीषी को शून्य पर ही एलबीडब्ल्यू कर दिया. फिर मुख्तार हुसैन को भी 0 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया. वहीं, अगली बार आकर पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी का शिकार कर रिकॉर्ड कायम किया. उन्होंने इस मैच में 5 विकेट अपने नाम किए जिसमें विराट सिंह का भी विकेट शामिल है.