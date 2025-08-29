4 गेंद में 4 विकेट और तूफानी हैट्रिक... अनजान भारतीय गेंदबाज ने मचाई सनसनी, पलक झपकते बल्लेबाज किए ढेर
Advertisement
trendingNow12901699
Hindi Newsक्रिकेट

4 गेंद में 4 विकेट और तूफानी हैट्रिक... अनजान भारतीय गेंदबाज ने मचाई सनसनी, पलक झपकते बल्लेबाज किए ढेर

4 Wickets in 4 Balls: भारत में दलीप ट्रॉफी का शोर हर दिन तेज होता नजर आ रहा है. इस टूर्नामेंट में उभरते सितारे एक से बढ़कर एक धमाकेदार प्रदर्शन करते दिख रहे हैं. अब एक गेंदबाज ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 29, 2025, 08:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

auqib nabi
auqib nabi

4 Wickets in 4 Balls: भारत में दलीप ट्रॉफी का शोर हर दिन तेज होता नजर आ रहा है. इस टूर्नामेंट में उभरते सितारे एक से बढ़कर एक धमाकेदार प्रदर्शन करते दिख रहे हैं. अब एक गेंदबाज ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. इस गेंदबाज ने ऐसी तूफानी हैट्रिक ली की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई है. इस हैट्रिक से इस गेंदबाज ने कपिल देव की गेंदबाजी की याद दिला दी है. 

कपिल देव के क्लब में एंट्री

ये गेंदबाज आकिब नबी हैं जो दलीप ट्रॉफी के इतिहास में हैट्रिक जमाने वाले तीसरे गेंदबाज साबित हुए हैं. इससे पहले दो गेंदबाजों ने हैट्रिक का कारनामा किया है. लेकिन इस टूर्नामेंट के इतिहास में 4 गेंद पर चार विकेट लेने वाले आकिब पहले गेंदबाज बने हैं.आकिब ने हैट्रिक पूरी कर दिग्गज कपिल देव के क्लब में पहुंच गए. दलीप ट्रॉफी में इससे पहले कपिल देव और साईराज बहुतुले दलीप ट्रॉफी में हैट्रिक जमा चुके हैं. कपिल देव ने 1978/79 में जबकि साईराज बहुतुले ने 2000/01 सीजन में ये कारनामा किया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

ईस्ट जोन की बैटिंग तहस-नहस

आकिब जम्मू-कश्मीर के बारामूला के रहने वाले हैं. 28 वर्षीय ने बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन के क्वार्टर फाइनल मैच में रोमांच भर दिया. उन्होंने 53वें ओवर में आकिब नबी ने आखिरी तीन गेंदों पर तीन विकेट झटके, इसके बाद जब अगली बार गेंदबाजी करने आए तो पहली ही बॉल पर एक विकेट लेकर 4 गेंद में 4 विकेट का कारनामा कर दिखाया.

ये भी पढे़ं.. 12 दोहरे शतक ठोकने वाला बदनसीब बल्लेबाज, विदाई में 4 रन का मोहताज, क्रिकेट इतिहास का सबसे दर्दनाक 'डक आउट'

कैसे झटके 4 गेंद में 4 विकेट

आकिब ने सूरज जायसवाल को 10 रन पर आउट किया और इसके बाद मनीषी को शून्य पर ही एलबीडब्ल्यू कर दिया. फिर मुख्तार हुसैन को भी 0 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया. वहीं, अगली बार आकर पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी का शिकार कर रिकॉर्ड कायम किया. उन्होंने इस मैच में 5 विकेट अपने नाम किए जिसमें विराट सिंह का भी विकेट शामिल है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Duleep Trophy

Trending news

'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
;