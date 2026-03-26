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Hindi Newsक्रिकेटकाले रंग के कारण करियर खत्म... फिर शराबी बन गया भारतीय क्रिकेटर, खुद की शक्ल से हुई नफरत

काले रंग के कारण करियर खत्म... फिर शराबी बन गया भारतीय क्रिकेटर, खुद की शक्ल से हुई नफरत

भारतीय क्रिकेट में कई खिलाड़ी आते हैं तो कई मौका पाकर भी गुमनाम हो जाते हैं. किसी का करियर चोट के चलते तो किसी का प्रदर्शन के चलते खत्म हो जाता है. लेकिन आज हम जिस खिलाड़ी की कहानी बताने जा रहे हैं, उसका करियर रंगभेद के चक्कर में खत्म हो गया. इसका खुलासा इस खिलाड़ी ने अब खुद किया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 26, 2026, 11:11 AM IST
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Commentators (BCCI)
Commentators (BCCI)

भारतीय क्रिकेट को हम टैलेंट की खान कहें तो गलत नहीं होगा. कई बार सेलेक्टर्स के पास इतने बेस्ट ऑप्शन होते हैं कि उनका माथा चकरा जाता है. भारतीय क्रिकेट में कई खिलाड़ी आते हैं तो कई अचानक गायब हो जाते हैं. किसी का करियर चोट के चलते तो किसी का प्रदर्शन के चलते खत्म हो जाता है. लेकिन आज हम जिस खिलाड़ी की कहानी बताने जा रहे हैं, उसका करियर रंगभेद के चक्कर में खत्म हो गया. इसका खुलासा इस खिलाड़ी ने अब खुद किया है. सालों बाद इस खिलाड़ी का दर्द छलका है. 

कौन है ये खिलाड़ी?

हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो हैं भारत के पूर्व लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन, जिन्होंने हाल ही में कमेंट्री से रिटायरमेंट की घोषणा की. इस ऐलान के साथ उन्होंने भारतीय क्रिकेट को हैरान करने वाली कहानी सुनाई. इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनका करियर रंगभेद के चलते खत्म हो गया. जिसके बाद वह गहरे डिप्रेशन में आ गए थे.

शराब के आदी हो गए थे शिवरामकृष्णन

शिवरामकृष्णन ने अब बताया वह डिप्रेशन में जाने के बाद शराब के आदी हो गए थे. मानसिक रूप से इतने परेशान थे कि आईने में शक्ल देखना भी नहीं पसंद था. शिवरामकृष्णन ने कहा, 'आईपीएल के दौरान जब मैं यूएई में था तब मेरा तनाव इतना ज्यादा था कि खुद को रूम में बंद करके होश खो देता था. अजीब से डरावने भ्रम होने लगे थे. मुझे रूम खोलकर कोदने का मन करता था, लेकिन फिर खुद को संभालता.'

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कमेंट्री में भी भेदभाव

उन्होंने आगे कहा, 'कमेंट्री में अपने 23 साल के लंबे करियर में भी मैंने भेदभाव सहा. कभी टॉस या मैच प्रेजेंटेशन करने का मौका नहीं दिया गया. जब इसके पीछे की वजह पूछी तो कहा गया कि ऊपर से आदेश है कि मैं प्रजेंटेशन में अच्छा नहीं हूं. मैंने सवाल भी खड़े किए कि क्या महान टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज का रंग गहरा नहीं है, वह दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल्स में से एक हैं.'

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शिवरामकष्णन ने बताया कि गहरे रंग के चलते उन्हें एक सीनियर प्लेयर ने मैदान का कर्मचारी भी समझ लिया था. उनकी शादी भी नहीं हो रही थी. उनके साथ भेदभाव 14 साल से ही शुरू हो गया था. ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक इतना भेदभाव हुआ कि वह अंदर से टूट चुके थे. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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