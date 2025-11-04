Shocking: सनराइजर्स हैदराबाद से बाहर होगा 23 करोड़ी खूंखार क्रिकेटर, टीम से निकाल देंगी काव्या मारन!

Sunrisers Hyderabad Heinrich Klaasen: आईपीएल ऑक्शन से पहले एक बड़ी खबर ने सबको चौंका दिया है. खिलाड़ियों की नीलामी दिसंबर में होने वाली है और फ्रेंचाइजियों को 15 नवंबर तक रिटेन किए गए खिलाड़ियों के नाम को जारी करने के लिए कहा गया है. ऐसे में सभी टीमों में बजट और कंबीनेशन को लेकर माथापच्ची चल रही है. काव्या मारन की टीम सनराइजर्स हैदराबाद ऑक्शन से पहले चौंकाने लिए तैयार है. फ्रेंचाइजी आगामी सीजन से पहले खूंखार बल्लेबाज हेनरिच क्लासेन को टीम से बाहर कर सकती है.

पैसे बचाने पर सनराइजर्स की नजर

'द टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार, लंबे समय से फ्रेंचाइजी उन्हें रिलीज़ करने पर विचार कर रही है और टीम संतुलन पर काम करने के लिए 23 करोड़ रुपये का पर्स इस्तेमाल करना चाहती है. 2025 की नीलामी से पहले रिटेन किए गए क्लासेन पिछले सीजन में फ्रेंचाइजी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी थे. उन्हें कप्तान पैट कमिंस (18 करोड़ रुपये) और अभिषेक शर्मा (14 करोड़ रुपये) से कहीं ज्यादा कीमत में रिटेन किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

क्लासेन ने सीजन की शुरुआत धीमी गति से की लेकिन करियर के सर्वश्रेष्ठ 487 रनों के साथ 172.69 की स्ट्राइक रेट से अपनी पारी का समापन किया. उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया था. अखबार ने एक सूत्र के हवाले से कहा, "मजबूत फुसफुसाहट है और अगर SRH ऐसा करती है तो यह एक स्मार्ट कदम हो सकता है. 23 करोड़ रुपये अधिक के साथ नीलामी में उतरने से उन्हें महत्वपूर्ण कमियों को भरने का एक उचित मौका मिलेगा. एक प्रभावी गेंदबाजी आक्रमण तैयार करना और अपने मध्य क्रम को सही करना टीम का लक्ष्य है. वे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को वापस लगभग 15 करोड़ रुपये में हासिल करने का भी एक उचित दांव लगा सकते हैं.''

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया में आने के 3 बड़े दावेदार... साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज के लिए नहीं हुआ सेलेक्शन तो होगी नाइंसाफी!

विस्फोटक बल्लेबाजों में एक क्लासेन

क्लासेन को लंबे समय से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. वह विकेटकीपिंग करते हैं और खेल को बदलने की अपनी प्रसिद्ध क्षमता के साथ बल्लेबाजी क्रम में कई स्थानों पर उतर सकते हैं. अफ्रीका की उछाल भरी पिचों पर बड़े होने के बावजूद वह स्पिन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं.

ये भी पढ़ें: बाबर आजम के खिलाफ नहीं खेलेंगे अश्विन... अचानक लगी चोट, BBL के पूरे सीजन से बाहर

शमी का क्या होगा?

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गेंदबाजी में बदलाव पर भी विचार किया जा रहा है. मोहम्मद शमी की कीमत 10 करोड़ रुपये का है. उन्हें बाहर करने को लेकर भी खबरें आई हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें बाहर किया जाएगा या नहीं. टीम राहुल चाहर से आगे बढ़ते हुए एक और स्पिनर को जोड़ने पर विचार करेगी.