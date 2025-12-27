Advertisement
trendingNow13055801
Hindi Newsक्रिकेटअविश्वसनीय: क्रिकेट इतिहास का सबसे सस्ता पंजा.. 0.22 की इकोनॉमी का असंभव रिकॉर्ड, रनों की भीख मांगते रहे बल्लेबाज

अविश्वसनीय: क्रिकेट इतिहास का सबसे सस्ता 'पंजा'.. 0.22 की इकोनॉमी का असंभव रिकॉर्ड, रनों की भीख मांगते रहे बल्लेबाज

Unbreable Cricket Record: क्रिकेट की रिकॉर्डबुक में कई ऐसे अजूबे दर्ज हैं जिनका दोबारा होना असंभव नजर आता है. सचिन के 100 शतकों के महारिकॉर्ड पर भी विराट का 'ग्रहण' है, लेकिन हम आपको इससे भी ज्यादा करिश्माई रिकॉर्ड से रूबरू कराने वाले हैं जो बना और अमर हो गया. इसे क्रिकेट इतिहास का सबसे सस्ता पंजा भी कह सकते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अविश्वसनीय: क्रिकेट इतिहास का सबसे सस्ता 'पंजा'.. 0.22 की इकोनॉमी का असंभव रिकॉर्ड, रनों की भीख मांगते रहे बल्लेबाज

Unbreable Cricket Record: क्रिकेट की रिकॉर्डबुक में कई ऐसे अजूबे दर्ज हैं जिनका दोबारा होना असंभव नजर आता है. सचिन के 100 शतकों के महारिकॉर्ड पर भी विराट का 'ग्रहण' है, लेकिन हम आपको इससे भी ज्यादा करिश्माई रिकॉर्ड से रूबरू कराने वाले हैं जो बना और अमर हो गया. इसे क्रिकेट इतिहास का सबसे सस्ता पंजा भी कह सकते हैं. वनडे क्रिकेट के इतिहास में कई गेंदबाज आए जिन्होंने 5 या उससे ज्यादा विकेट झटके होंगे, लेकिन सिर्फ एक गेंदबाज के नाम ऐसा रिकॉर्ड है जिसने बल्लेबाजों को रनों की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया. 

कब बना ये रिकॉर्ड?

सबसे सस्ते पांच विकेट हॉल का इतिहास 2 दिसंबर साल 1986 को रचा गया. शारजाह का मैदान इस अटूट रिकॉर्ड का गवाह बना जहां वेस्टइंडीज और श्रीलंका की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरी थीं. विंडीज ने पहले बैटिंग की और श्रीलंका के सामने 249 रन का लक्ष्य रख दिया. आज के दौर में ये टारगेट किसी भी टीम के लिए मामूली है और उस दौर में श्रीलंका ने भी जीत की उम्मीद लगा ली ती. लेकिन क्या पता था कि विंडीज का एक गेंदबाज रनों को तरसा देगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

55 रन पर सिमट गई टीम

श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. पूरी टीम महज 55 के स्कोर पर ही सिमट गई. श्रीलंका के सबसे बड़े दुश्मन विंडीज के दिग्गज कर्टनी वाल्स साबित हुए जिन्होंने महज 1 रन देकर पंजा खोल दिया. उन्होंने 4.3 ओवर का स्पेल फेंका जिसमें 3 ओवर मेडन और 1 विकेट खर्च कर पंजा खोल दिया. वनडे क्रिकेट के इतिहास में कोई भी गेंदबाज कर्टनी वाल्स के इस रिकॉर्ड के आस-पास भी नजर नहीं आया है. 

ये भी पढे़ं.. इंटरनेशनल क्रिकेट में 650 छक्के, रोहित शर्मा सेट करेंगे ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड!

कैसा रहा करियर?

कर्टनी वाल्स की गिनती दुनिया के महान गेंदबाजों में होती थी. उन्होंने इंटरनेशनल करियर में कुल 746 विकेट अपने नाम किए. 132 टेस्ट में उन्होंने 519 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके अलावा उन्होंने 936 रन भी बनाए. वनडे की बात करें तो उन्होंने 205 मैच खेले जिसमें 227 विकेट अपने नाम किए. वनडे में भी उन्होंने बल्ले से योगदान दिया और 321 रन बनाए. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

कनाडा में परेशान महिलाओं के लिए भारत बढ़ाए मदद के हाथ, खोल दिया OSCW
india
कनाडा में परेशान महिलाओं के लिए भारत बढ़ाए मदद के हाथ, खोल दिया OSCW
असम से ताइवान तक कांपी धरती, भूकंप से दहशत में आए लोग, हिल गईं गगनचुंबी इमारतें
earthquake
असम से ताइवान तक कांपी धरती, भूकंप से दहशत में आए लोग, हिल गईं गगनचुंबी इमारतें
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
Punjab news in hindi
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
Kerala Congress
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
India Pakistan News in Hindi
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Kuldeep Singh Senger
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
digvijay singh
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?