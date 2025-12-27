अविश्वसनीय: क्रिकेट इतिहास का सबसे सस्ता 'पंजा'.. 0.22 की इकोनॉमी का असंभव रिकॉर्ड, रनों की भीख मांगते रहे बल्लेबाज

Unbreable Cricket Record: क्रिकेट की रिकॉर्डबुक में कई ऐसे अजूबे दर्ज हैं जिनका दोबारा होना असंभव नजर आता है. सचिन के 100 शतकों के महारिकॉर्ड पर भी विराट का 'ग्रहण' है, लेकिन हम आपको इससे भी ज्यादा करिश्माई रिकॉर्ड से रूबरू कराने वाले हैं जो बना और अमर हो गया. इसे क्रिकेट इतिहास का सबसे सस्ता पंजा भी कह सकते हैं. वनडे क्रिकेट के इतिहास में कई गेंदबाज आए जिन्होंने 5 या उससे ज्यादा विकेट झटके होंगे, लेकिन सिर्फ एक गेंदबाज के नाम ऐसा रिकॉर्ड है जिसने बल्लेबाजों को रनों की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया.

कब बना ये रिकॉर्ड?

सबसे सस्ते पांच विकेट हॉल का इतिहास 2 दिसंबर साल 1986 को रचा गया. शारजाह का मैदान इस अटूट रिकॉर्ड का गवाह बना जहां वेस्टइंडीज और श्रीलंका की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरी थीं. विंडीज ने पहले बैटिंग की और श्रीलंका के सामने 249 रन का लक्ष्य रख दिया. आज के दौर में ये टारगेट किसी भी टीम के लिए मामूली है और उस दौर में श्रीलंका ने भी जीत की उम्मीद लगा ली ती. लेकिन क्या पता था कि विंडीज का एक गेंदबाज रनों को तरसा देगा.

55 रन पर सिमट गई टीम

श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. पूरी टीम महज 55 के स्कोर पर ही सिमट गई. श्रीलंका के सबसे बड़े दुश्मन विंडीज के दिग्गज कर्टनी वाल्स साबित हुए जिन्होंने महज 1 रन देकर पंजा खोल दिया. उन्होंने 4.3 ओवर का स्पेल फेंका जिसमें 3 ओवर मेडन और 1 विकेट खर्च कर पंजा खोल दिया. वनडे क्रिकेट के इतिहास में कोई भी गेंदबाज कर्टनी वाल्स के इस रिकॉर्ड के आस-पास भी नजर नहीं आया है.

कैसा रहा करियर?

कर्टनी वाल्स की गिनती दुनिया के महान गेंदबाजों में होती थी. उन्होंने इंटरनेशनल करियर में कुल 746 विकेट अपने नाम किए. 132 टेस्ट में उन्होंने 519 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके अलावा उन्होंने 936 रन भी बनाए. वनडे की बात करें तो उन्होंने 205 मैच खेले जिसमें 227 विकेट अपने नाम किए. वनडे में भी उन्होंने बल्ले से योगदान दिया और 321 रन बनाए.