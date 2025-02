Shocking: पाकिस्तान की खुली पोल, स्टार खिलाड़ी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, PCB की सिट्टी-पिट्टी गुम

Champions Trophy Video: चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांच अब धीरे-धीरे नॉकआउट मुकाबलों की तरफ बढ़ता जा रहा है. आधा टूर्नामेंट बीत चुका है और मेजबान पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की टीम बाहर भी हो चुकी है. पाकिस्तान 29 सालों के बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है. 2009 में श्रीलंकाई टीम पर लाहौर में हमले के बाद कई सालों तक वहां इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ. सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान को लंबे समय तक किसी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं मिली. अब जब उसके यहां चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की प्रमुख प्राथमिकता सुरक्षा ही है.

रावलपिंडी में टूटा सुरक्षा घेरा

इसी बीच, एक ऐसी घटना हुई जिसने पीसीबी को परेशान कर दिया. न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश मैच के दौरान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक प्रशंसक सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस गया. इस घटना के बाद पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सभी स्थलों पर सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए हैं. इस घटना के बाद पीसीबी की काफी आलोचना हुई है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए हैं. हालांकि, पीसीबी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का आश्वासन दिया है.

रवींद्र को गले लगाने की कोशिश

टूर्नामेंट के मैच नंबर- 6 के दौरान एक प्रशंसक मैदान में घुस गया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रवींद्र के पास पहुंचकर उन्हें गले लगा लिया. फिर सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप किया और उसे मैदान से बाहर ले गए. इस घटना ने स्टेडियम में मौजूद सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कीं. सुरक्षा में इस सेंध के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई. पाकिस्तान बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करने वाले सभी स्टेडियमों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का वादा किया है. बढ़ी हुई सुरक्षा यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो.

An unknown person came in the ground and tried to hug Rachin Ravindra during the New Zealand vs Bangladesh match at the Rawalpindi Stadium.

