कोहली को अचानक क्या हुआ... इंजरी के साथ खेला IPL 2026 Final, जानें कितनी गंभीर है चोट?

Virat Kohli Ruled out: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की इंजरी की खबर से खलबली मची हुई है. चोट के चलते कोहली भारत-अफगानिस्तान के बीच 13 जून से होने वाली सीरीज में नहीं खेलेंगे. कई फैंस के लिए यह हैरान कर देने वाली खबर है, लेकिन हम आपको बता दें कि आईपीएल 2026 फाइनल में विराट चोटिल थे.
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Virat Kohli Ruled out: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की इंजरी की खबर से खलबली मची हुई है. चोट के चलते कोहली भारत-अफगानिस्तान के बीच 13 जून से होने वाली सीरीज में नहीं खेलेंगे. कई फैंस के लिए यह हैरान कर देने वाली खबर है, लेकिन हम आपको बता दें कि आईपीएल 2026 फाइनल में विराट चोटिल थे. उन्होंने चोट के साथ ही 75 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी. आईए समझते हैं कि उनकी चोट कितनी गंभीर है और वह कितने दिन रेस्ट पर रहेंगे.
आईपीएल 2026 फाइनल में ही उन्हें चोट लगी थी और वह ट्रीटमेंट लेते मैदान में नजर भी आए थे. सभी के जेहन में सवाल होगा कि कोहली को ऐसी क्या चोट लगी कि वह 2 हफ्तों के रेस्ट पर चले गए हैं. सभी कोहली को वनडे में देखने के लिए बेताब थे. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली का 'डिस्टल सेमीमेम्ब्रेनस टेंडन' फट गया है, जिसके चलते वह पूरी सीरीज से बाहर हुए हैं.
डिस्टल सेमीमेम्ब्रेनस टेंडन मतलब एक तरीके का मांसपेशियों में खिंचाव ही होता है. उनके घुटने की मांसपेशियां फट गई हैं, यही वजह है कि उन्हें दो हफ्ते का रेस्ट दिया गया है. आखिरी वनडे में विराट कोहली की वापसी हो सकती थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है. 'डिस्टल सेमीमेम्ब्रेनस टेंडन' का फटना मांसपेशियों से जुड़ी एक दुर्लभ चोट है, जो नसों के उस जाल को प्रभावित करती है. यह घुटने के ठीक नीचे मांसपेशियों को पिंडली की हड्डी के अंदरूनी हिस्से से जोड़ती है.
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फैंस को एक ही दिन में दो बैड न्यूज देखने को मिली हैं. विराट कोहली के बाहर होने के बाद रोहित शर्मा पर भी ऐसा अपडेट आया कि फैंस निराश हो गए. रोहित शर्मा भी आईपीएल 2026 के दौरान इंजर्ड हुए थे और उन्हें कई दिनों तक बाहर रहना पड़ा था. अब अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भी उनपर संशय बन गया है. एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित पूरी तरह से फिट नहीं हैं, अगर दोनों दिग्गज बाहर हो जाते हैं, निश्चित तौर पर घरेलू सीरीज का मजा फैंस के लिए किरकिरा हो जाएगा.
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