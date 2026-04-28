20-20 ओवर मिनटों में खत्म... T20 इंटरनेशनल मैच में 2 गेंद में जीत का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, किस टीम ने किया ये अजूबा?

'क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है' ये कहावत कुछ आंकडों पर फिट बैठती है. लेकिन कभी-कभी मैदान पर कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा मैच भी दर्ज है जो शुरू होते ही खत्म हो गया. इस मैच की एक टीम के नाम सबसे कम गेंद में चेज का असंभव रिकॉर्ड दर्ज है.
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Unbreakable Cricket Records: 'क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है' ये कहावत कुछ आंकडों पर फिट बैठती है. लेकिन कभी-कभी मैदान पर कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा मैच भी दर्ज है जो शुरू होते ही खत्म हो गया. इस मैच की एक टीम के नाम सबसे कम गेंद में चेज का असंभव रिकॉर्ड दर्ज है. फैंस घंटों तक छक्के-चौकों की उम्मीद करते रहे, लेकिन ये पूरा मुकाबला मिनटों में सिमट गया. 118 गेंद रहते चेजिंग टीम ने मुकाबला जीतकर अजूबा किया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है.
ये रिकॉर्ड स्पेन और आइल ऑफ मैन की टीमों के बीच मुकाबले में बना. इस मैच में आइल ऑफ मैन की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी. स्पेन के गेंदबाजों ने ऐसी घातक गेंदबाजी की कि विपक्षी बल्लेबाज एक-एक रन के लिए तरस गए. पूरी टीम महज 10 रनों पर ऑलआउट हो गई और 11 में से 7 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए. यह टी20 इंटरनेशनल इतिहास का सबसे कम स्कोर दर्ज किया गया. स्पेनिश गेंदबाजों ने पलक झपकते ही जीत की इबारत लिख दी.
स्पेन की तरफ से मोहम्मद कामरान ने गेंदबाजी में वो कमाल किया जो सदियों तक याद रखा जाएगा. उन्होंने हैट्रिक ली और विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी. पूरी पारी सिर्फ 8.4 ओवर तक ही चल पाई. आइल ऑफ मैन का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका. आतिफ मोहम्मद नाम के गेंदबाज ने भी 4 विकेट लेकर तबाही मचा डाली. इन दो गेंदबाजों ने 4-4 विकेट लेकर 8 बल्लेबाजों को आउट कर टीम को महज 10 के स्कोर पर समेट दिया.
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जब स्पेन की टीम 11 रनों का लक्ष्य पीछा करने उतरी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि मैच इतनी जल्दी खत्म होगा. स्पेन के ओपनर अवैस अहमद ने पहली गेंद नो बॉल खेली जिस पर छक्का जड़ा. इसके बाद अगली लीगल गेंद पर एक और छक्का लगाकर मैच को सिर्फ 2 गेंदों में खत्म कर दिया. आधिकारिक तौर पर स्पेन ने 0.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. मुकाबले में सबसे ज्यादा गेंद रहते इस टीम ने मुकाबला जीता और इतिहास रचा.